22 січня відбулося жеребкування перед стартом Нацвідбіру на Євробачення-2019. Всі учасники отримали свій номер, який визначив порядок їхніх виступів. Перший півфінал пройде 9 лютого. Хто з учасників цього дня боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2019 – читайте в нашому матеріалі.

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Заявки на Нацвідбір на Євробачення-2019 прийняті, порядок виступів артистів визначено. Тому попереду на них чекає жорсткий, але цікавий пісенний бій за можливість представляти Україну в Ізраїлі. 9 лютого, в суботу, відбудеться перший півфінал, на якому виступлять 8 із 16 учасників шоу:

У нашому матеріалі ми розповімо про кожного з конкурсантів: чим вони відомі та які пісні вони готують, щоб вразити журі та глядачів Нацвідбору.

The Hypnotunez – представники нової, прогресивної школи свінгу – виступлять на Національному відборі з дивовижною композицією «Hey». Банда заснована в 2013 році у Вінниці, але, незважаючи на досить короткий час свого існування, вона блискавично увірвалася в сучасний український музичний простір.

LETAY – засновник і фронтмен проекту Ілля Резніков виступить на Нацвідборі з композицією «Мила моя». Назва гурту написана латиницею для того, щоб її міг прочитати й іноземний шанувальник – адже проект сповідує досить сучасні міжнародні тренди в музиці.

VERA KEKELIA – зараз співачка розвиває сольну кар’єру, виступаючи автором власних пісень. Зірка вперше бере участь в Нацвідборі і виступатиме з піснею, яку написав їй її чоловік, – «WOW!» За період сольної кар’єри вона вже встигла підкорити слухачів сильним вокалом і харизмою. Її дебютний сингл «Похожи» високо оцінили користувачі інтернету, а кліп на дуетну композицію «Тобі» з музикантом DUDA порівнюють з короткометражним фільмом.

ЦеШо – соціальний рейв-бенд. П’ятеро акторів за допомогою поєднання музики і театру досліджують, хто ми, де і як живемо, говорять про проблеми сучасної людини. Разом з ними на сцені – їхні зменшені копії, п’ять ляльок в таких же комбінезонах і кольорових шапках. В руках музикантів – віолончель, контрабас, акордеон, мелодика, саксофон, ксилофон і перкусії. Який же номер бенд підготував для Нацвідбору на Євробачення-2019 на пісню «Нate», побачимо вже зовсім скоро.

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YUKO – це гурт, що несе в своїй творчості потужний пласт української культури. Кожен альбом колективу отримав високу оцінку критиків та увійшов у топ найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ. Перемога на Нацвідборі українському гурту потрібна, щоб розширити музичні смаки глядача і зробити свою музику масовою. Нагадуємо, що 9 лютого музиканти виступлять з піснею «GALYNA GULIALA».

Maruv – співачка, автор пісень і саунд-продюсер. Зірка увійшла до списку Національного відбору на Євробачення-2019 після того, як TAYANNA відмовилася від участі в конкурсі. Maruv (Анна Корсун) в 2017 році випустила дебютний альбом «Stories», з якого пісня «Сонце» (заголовна) очолила топ-чарти провідних радіостанцій. На конкурсі співачка виступить з піснею «BANG!».

Після випуску кількох кліпів Brunettes Shoot Blondes стали називати інтернет-сенсацією в таких міжнародних медіа, як Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музиканти візьмуть участь у Нацвідборі на Євробачення-2019 з піснею «Houston».

Альтернативний музичний гурт BAHROMA дебютував з піснею «Надолго». 8 років тому музиканти стали фіналістами в Нацвідборі на Євробачення. «У 2011 році ми вже брали участь у Національному відборі та дійшли до фіналу. Через вісім років нам є що сказати. За плечима маємо великий досвід, але ми так само залишаємося чесними зі своїм слухачем», – запевняє BAHROMA. Музиканти виступлять на Нацвідборі з піснею «Назавжди-Навсегда».

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