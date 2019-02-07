9 лютого вже наближається, як і виступ неймовірних учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 гурту BAHROMA. Який виступ планують музиканти і на чому будуть ставити основні акценти? Детальніше читайте в інтерв’ю з фронтменом BAHROMA Романом Бахаревим.

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Романе, чи задоволені ви своїм номером?

Коли я їхав на жеребкування, мені хлопці казали: «Класно було б витягнути номер 8». І мені пощастило витягнути саме 8-й номер, що повторює знак безкінечності на обкладинці синглу.

Який плануєте виступ?

Режисером-постановником нашого номера став засновник танцювального об’єднання Apache Crew Анатолій Сачивко. Apache Crew і безпосередньо Анатолія Сачивка знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. У нашому номері головним залишиться музика, а допоміжним стане мінімалістичне візуальне рішення безкрайнього коридору як незвіданого шляху однієї спільної долі.

Що скажете про склад учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 в цьому році? Багато критики було сказано в цю сторону… Кого вважаєте своїм конкурентом?

Я б не називав це конкуренцією. Хотів би зазначити що в цьому році дуже сильний склад учасників Національного відбору і практично кожен з артистів може гідно представити Україну на Євробаченні.

Що хочете передати своїм шанувальникам, тим людям, які щиро вболівають за вас?

По-перше, хочу подякувати їм, без їхньої підтримки навряд чи у нас би щось вийшло. Разом ми сила, і чим нас більше, тим ми сильніші. По-друге, хочу сказати: слухайте себе, будьте уважні до своїх особистих відчуттів і залишайтесь чесними з собою. Тоді у всіх все буде добре!

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Як ставитеся до критики в сторону вашої участі в Нацвідборі та вашої пісні?

Будь-яка критика повинна бути, навіть та, яка не є об’єктивною. Кожна людина має право на свою власну думку і може її висловлювати, тим паче в інтернеті, за це ніхто і нічого їй не зробить. Тому я цілком адекватно до цього ставлюся. Мені подобається, що люди не залишаються байдужими і активно реагують, немає значення, позитивно чи ні. Головне, не залишатися байдужим.

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