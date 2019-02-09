Первый полуфинал Нацотбора уже близится, как и выступление замечательных участников Нацотбора на Евровидение-2019 группы BAHROMA. Какое выступление планируют музыканты и на чем будут расставлены основные акценты? Подробнее читайте в интервью с фронтменом BAHROMA Романом Бахаревым.

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Роман, довольны ли вы своим номером?

Когда я ехал на жеребьевку, мне парни сказали: «Классно было бы вытащить номер 8». И мне посчастливилось вытянуть именно 8-й номер, повторяющий знак бесконечности на обложке сингла.

Какое планируете выступление?

Режиссером-постановщиком нашего номера стал основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко. Apache Crew и непосредственно Анатолия Сачивко знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. В нашем номере главным останется музыка, а вспомогательным станет минималистичное визуальное решение бескрайнего коридора как неизведанного пути одной общей судьбы.

Что скажете по поводу состава участников Нацотбора на Евровидение-2019 в этом году? Много критики было высказано в эту сторону… Кого считаете своим конкурентом?

Я бы не называл это конкуренцией. Хотел бы отметить, что в этом году действительно очень сильный состав участников Национального отбора и практически каждый из артистов может достойно представить Украину на Евровидении.

Что хотите передать своим поклонникам, тем людям, которые искренне болеют за вас?

Во-первых, хочу поблагодарить их, без их поддержки вряд ли бы у нас что-то получилось. Вместе мы сила, и чем нас больше, тем мы сильней. Во-вторых, хочу сказать: слушайте себя, будьте внимательны к своим личным ощущениям и оставайтесь честными с собой. Тогда у всех всё будет отлично!

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Как относитесь к критике в сторону вашего участия в Нацотборе и вашей песни?

Любая критика имеет место быть, даже та, которая необъективна. Каждый человек имеет право на своё собственное мнение и может его высказывать, тем более в интернете, за это никто и ничего ему не сделает. Поэтому я вполне адекватно к этому отношусь. Мне нравится, что люди не остаются равнодушными и активно реагируют, не важно, положительно или нет. Главное, не оставаться равнодушным.

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