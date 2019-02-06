Востребованная группа BAHROMA претендует на заветное место победителя Национального отбора на Евровидение-2019. Уже в феврале решится, кто поедет представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. А сегодня участники группы рассказали, что их выделяет среди других конкурсантов. Чем BAHROMA собирается удивлять зрителей? Подробности — в материале!

Как настроена группа BAHROMA перед Национальным отбором?

Мы в полной готовности! У нас очень сильная песня, которую с большой честью представим Украине и миру. Композицию мы готовили больше полугода. И когда сделали — поняли, что глубокий посыл, который она несет, должна услышать наша страна (и не только).

Почему вы решили принять участие в Нацотборе снова?

В 2011 году мы уже принимали участие в Национальном отборе и дошли до финала. Спустя восемь лет нам есть что сказать. За плечами имеем большой опыт, но мы все так же остались честными со своим слушателем.

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Что вас отличает от других участников?

Нам не нравится говорить про самих себя ввиду нашей скромности. А главная изюминка группы BAHROMA — наша музыка.

Каким будет номер? Чем удивите зрителей?

Мы невероятно счастливы, что режиссером нашего номера будет режиссер-хореограф и основатель Apache Crew — Анатолий Сачивко. Поверьте: то, что мы готовим, не оставит никого равнодушным!

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