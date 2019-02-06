Затребуваний гурт BAHROMA претендує на заповітне місце переможця Національного відбору на Євробачення-2019. Уже в лютому вирішиться, хто поїде представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Тель-Авіві. А сьогодні учасники гурту розповіли, що їх виділяє серед інших конкурсантів. Чим BAHROMA збирається дивувати глядачів? Подробиці — в матеріалі!

Як налаштований гурт BAHROMA перед Національним відбором?

Ми в повній готовності! У нас дуже сильна пісня, яку з великою честю представимо Україні та світу. Композицію ми готували більше півроку. І коли завершили — зрозуміли, що глибокий посил, який вона несе, повинна почути наша країна (і не тільки).

Чому ви вирішили взяти участь у Нацвідборі знову?

У 2011 році ми вже брали участь у Національному відборі та дійшли до фіналу. Через вісім років нам є що сказати. За плечима маємо великий досвід, але ми так само залишилися чесними зі своїм слухачем.

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Що вас відрізняє від інших учасників?

Нам не подобається говорити про самих себе, бо ми скромні. А головна родзинка гурту BAHROMA — наша музика.

Яким буде ваш номер? Чим здивуєте глядачів?

Ми неймовірно щасливі, що режисером нашого номера буде режисер-хореограф та засновник Apache Crew — Анатолій Сачивко. Повірте: те, що ми готуємо, не залишить нікого байдужим!

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