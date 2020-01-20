СТБ та UA: Суспільне мовлення оголосили імена півфіналістів та третього члена журі Національного відбору на Євробачення-2020. З 8 лютого у прямих ефірах телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах будуть боротися 16 конкурсантів, серед яких KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil та Еліна Іващенко.

Третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов.

Повний список півфіналістів Нацвідбору:

Гурт [О] – український інді-поп гурт, володарі премії «Хіт року» за версією KissFM, приз у номінації «Свіжа кров» Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники понад 20-ти музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

KHAYAT – молодий український артист та автор пісень, виступає у жанрі фольктроніка. Один із найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі у якому випустив дебютний альбом KHMIL’, що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів.

Assol – співачка, яка у п’ять років змогла підкорити український шоубізнес, півфіналістка вокального шоу «Голос країни».

CLOUDLESS – бойзбенд, який отримав широку популярність у 2017 році завдяки хіту «Між світами», що став саундтреком до серіалу «Школа». Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA – сольний проект української співачки Альони Левашевої у колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольским. Альона – авторка власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер оркестру Prime Orchestra і каверпроекту Manera.

Katya Chilly – відома українська співачка, музикант і композитор, хедлайнер багатьох музикальних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 – в Україні.

FO SHO – афроукраїнський хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіона Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його у своїх піснях та енергійних живих виступах, а їхня музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod – відомий український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський – співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, які створюють музику, що слухає весь світ. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні.

GIO – молодий музикант, який працює у жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу «Х-фактор» та «Голос Країни», також виступав разом з оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil – молода українська співачка, автор і композитор, «Прорив року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриття року» за версією журналу Viva, номінант на музичну премію YUNA 2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн. переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ – співачка та бандуристка Марина Круть, яка почала свій музикальний шлях 15 років тому. Працює в унікальному стилі, об’єднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу, і часто представляє Україну і сучасну українську музику на різних фестивалях та шоукейсах.

Еліна Іващенко – у музиці з 5-ти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України («Х-фактор» та «Голос. Діти»), радіоведуча, викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри-2018».

Go-A – гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» та ін.). Неодноразово представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація української електронної групи MOONZOO, яка працює у стилі Sad Dance («танцювальна музика для тих, кому не весело»), і американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO в кінці 2018 року українські музичні ЗМІ одразу назвали одним з найкращих релізів року.

«У цьому році є дуже важливе нововведення конкурсу. Воно обмежує участь у Нацвідборі артистам, у яких був хоча б один концерт в РФ з 2014-го. Тим не менш, ми отримали достатню кількість заявок від артистів самих різних жанрів та музичних напрямків – як відомих широкій аудиторії, так і від новачків, що для Національного відбору завжди пріоритетно. Поборотиcя за право представляти країну хочуть і виконавці, які вже встигли внести вклад в українську музику і мають необхідний досвід – Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. Та я впевнений, що не менш цікаво буде спостерігати і за дебютом новачків. Адже саме на Нацвідборі запалюються нові імена. Традиційно я бажаю всім півфіналістам удачі у цій непростій, але цікавій боротьбі», – прокоментував музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

«Цьогоріч серед учасників національного відбору багато молодих виконавців. Приємно бачити, що український шоубізнес розвивається і з’являється багато нових і талановитих артистів. Міжнародний пісенний конкурс Євробачення дає кожному учаснику неймовірний шанс захопити прихильників по всьому світу, і я впевнений: представник України використає свій шанс на повну. Вірю в те, що українці виберуть того, хто гідно представить нашу країну на міжнародному рівні», – зазначив член правління UA: Суспільне мовлення Ярослав Лодигін.

Новий суддя Національного відбору-2020 Віталій Дроздов в українській музичній індустрії давно визнаний одним з найкращих експертів. Багато років Віталій утримує на лідерській позиції радіостанцію «Хіт ФМ», є членом журі великих музичних премій в Україні і бере участь у важливих для української музики подіях.

«Я дуже ціную, що мені довірили стати частиною професійного журі Національного відбору на Євробачення 2020. Сподіваюся, що мій майже 30-річний досвід роботи на радіо буде корисним при виборі саме тієї пісні і того артиста, які зможуть зачепити масову європейську аудиторію. Україна – одна з найсильніших музичних країн в Європі на сьогодні. І для мене ідеальний представник України на Євробаченні – це артист з яскравим образом, з вираженим мелодизмом, сучасною подачею і аранжуванням. Серед всього музичного матеріалу, представленого півфіналістами відбору, я буду шукати пісню-«ракету», яка зможе запам’ятатися глядачам буквально з першого разу. Це специфіка конкурсу Євробачення, адже саме така пісня має найбільше шансів на перемогу», – коментує Віталій Дроздов.

22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого визначиться порядок виступів у першому та другому півфіналах.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

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