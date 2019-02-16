LAUD: топ-5 композиций украинского певца
16.02.2019
Украинский артист считает, что людей трогает в первую очередь искренность исполнителя. Во втором полуфинале LAUD выступит с невероятно чувствительной композицией «2 дні». Пока мы не знаем, сможет ли участник Нацотбора выбороть право представлять Украину на Евровидении-2019, но можем прослушать топ-5 его песен.
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LAUD – «Вигадав»
LAUD – «У цю ніч»
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LAUD – «Подоляночка»
LAUD – «Не залишай»
LAUD – «2 дні»