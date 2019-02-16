Український артист вважає, що для людей головним є насамперед щирість виконавця. У другому півфіналі LAUD виступить з неймовірно чутливою композицією «2 дні». Поки ми не знаємо, чи зможе учасник Нацвідбору вибороти право представляти Україну на Євробаченні-2019, але можемо прослухати топ-5 його пісень.

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LAUD – «Вигадав»



LAUD – «У цю ніч»



LAUD – «Подоляночка»



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LAUD – «Не залишай»



LAUD – «2 дні»



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