LAUD: топ-5 композицій українського співака
16.02.2019
Український артист вважає, що для людей головним є насамперед щирість виконавця. У другому півфіналі LAUD виступить з неймовірно чутливою композицією «2 дні». Поки ми не знаємо, чи зможе учасник Нацвідбору вибороти право представляти Україну на Євробаченні-2019, але можемо прослухати топ-5 його пісень.
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LAUD – «Вигадав»
LAUD – «У цю ніч»
LAUD – «Подоляночка»
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LAUD – «Не залишай»
LAUD – «2 дні»