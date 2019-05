Рок-группа «Сплин» стала четвертым хедлайнером Atlas Weekend — 2019! Легендарный коллектив выступит 12 июля на главной сцене фестиваля. Больше подробностей — в материале.

«Сплин» — группа с многолетней историей. В этом году, 27 мая, коллективу исполняется 25 лет! Ребята стали культовыми после выпуска «Гранатового альбома», а песни «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально получили статус хитов и попали в ротацию всех радиостанций. «Сплин» с легкостью собирает самые большие площадки на просторах СНГ и удивляет поклонников экспериментами со звуком в каждом новом альбоме. Фронтменом группы был и остается Александр Васильев.

Три года назад украинцы уже наслаждались любимыми песнями «Сплин»: в 2016 коллектив также присоединился к звездному составу фестиваля Atlas Weekend и собрал едва ли не рекордное количество зрителей под сценой. За эти годы музыканты записали драйвовый альбом «Встречная полоса», совсем недавно завершили тур в его поддержку и уже работают над новым материалом.

Выступление «Сплин» станет завершающим на главной сцене в четвертый день фестиваля, 12 июля.

Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. Среди уже объявленных участников фестиваля — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, Noisia, ATB, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss и многие другие.

