Азиатская кухня Киева: топ 7 ресторанов с азиатской кухней в Киеве

Топ-7 азиатских ресторанов Киева

Где в Киеве попробовать азиатскую еду? За последние несколько лет все как будто сошли с ума по вьетнамской, китайской, корейской и индийской кухне, и это вполне обосновано. Насыщенные вкусы, дух исследований и атмосфера путешествий – разве не этого мы ищем, когда решаемся попробовать что-то экзотичное? Мы составили для вас свой топ-7 ресторанов Киева, где можно попробовать азиатскую еду и окунуться в атмосферу дальних стран.

Больше по теме: Куда пойти с детьми в Киеве: любимые места звезд СТБ

BAO – MODERN CHINESE RESTAURANT & BAR

Где: ул. Мечникова, 14/1

ВАО – Modern Chinese Cuisine – первый в Украине ресторан современной китайской кухни Эктора Хименеса-Браво. Волшебное место, где вы сможете почувствовать себя настоящим императором, отведав утку по-пекински. А способность касаться вашего сердца по силам только традиционным димсам. Восточная лапша, непревзойденные вонтоны, и это не конец истории.

Над интерьером ВАО работала команда признанных мастеров дизайна – YOD Design Studio. Архитекторы вдохновились бамбуковым лесом и создали под потолком инсталляцию из рельсов, объединяющую зону лобби и бара.

NĂM — Modern Vietnamese Cuisine

Где: ул. Велика Васильківська, 48

NĂM – это легенда, история, блюда и интерьер. Требовательные ценители антиквариата оценят невероятной красоты фреску и старинные двери, которым более 300 лет, родом из Вьетнамского Дворца. NĂM – это тропическая вилла с гастрономическими шедеврами от Эктора Хименеса-Браво.

Просторный изысканный ресторан, в котором подают блюда современной вьетнамской кухни, коктейли и вина со всего мира. Винная карта насчитывает более 85 различных винных позиций из разных регионов. Авторские коктейли в NĂM не менее оригинальны, чем блюда. Их рецептура, как и вся концепция кухни и бара, пропущена через призму солнечного Вьетнама.

Пян-Се бар (Азиатская кухня)

Где: ул. Нижний Вал, 33 (в арке)

Скоро «Пян-Се бар» празднует свой второй день рождения. Вот уже второй год, как в тихом дворике на Подоле подают вкусные корейские пирожки из мяса, овощей и пряностей пян-се, острую капусту, суп кимчхи и драконьи пупочки хе. Порции здесь большие, а вся еда аутентичная, искать подлинные рецепты шеф-повару Арсену Цатуряну помогал кореец мистер Кан. Кроме вкусной азиатской еды, здесь подают вкусные авторские коктейли, которыми можно закончить ужин.

Podil East India Company (Индийская кухня)

Где: ул. Межигорская, 9

Наверняка, гуляя по Подолу, вы замечали ярко-синюю дверь и интригующую надпись «Podil East India Company» над ней. В следующий раз обязательно зайдите внутрь, и вы окунетесь в мир необыкновенных путешествий, новых вкусов и настроения происходящего с вами волшебства. В меню здесь экстравагантные, авторские блюда из Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Любителям по-настоящему острой еды советуем попробовать Vindaloo – маринованную в красном вине свинину или Thai Dry Carry. Из напитков попробуйте лимонад Масала – чай с сиропом лимона и апельсина.

Kitaika (Китайская кухня)

Где: ул. Златоустовская, 16 (также можно найти на фестивалях)

Китайский ресторан без драконов и девушек-официанток в национальных платьях. Интерьер оформлен так, чтобы вы почувствовали себя в настоящем Китае. На стенах тут граффити и коммунистические плакаты, на полу – уличная брусчатка, в конце зала открытая кухня – все для того, чтобы создать ощущение обеда на улицах Китая. В меню китайские, вьетнамские и тайские блюда. Советуем попробовать легендарный острый суп Том Ям Кунг и жареный рис с говядиной. На десерт закажите банановые спринг-роллы.

Khu Yum (Yum-Yum) (Тайская кухня)

Где: Оболонский проспект, 21Б (также можно найти на фестивалях или заказать доставку на дом)

Раньше каждый, кто приезжал из Таиланда и пытался найти их кухню в Киеве, разочаровывался и питался воспоминаниями о невероятной тайской уличной еде. Не так давно появился ресторанчик, где можно вспомнить этот вкус и снова перенестись на улицы Бангкока. На фестивалях их можно найти под вывеской «Khu-Yum», а в торговом центре под более корректным названием «Yum-Yum». Здесь готовят максимально приближенный к настоящему суп Том Ям. Также советуем вам попробовать желтый карри с курицей и вьетнамский суп Фо Бо.

Китайский привет (Китайская кухня)

Где: ул. Ивана Франка, 7

Как ни крути, но без «Китайского привета» подборка азиатских ресторанов невозможна. За недолгое время существования заведение уже успело стать легендарным, и только ленивый еще не побывал здесь. Если вы один из этих ленивых, рассказываем, что это за место и зачем сюда идти. Например, только здесь в Киеве вы можете попробовать «столетние яйца» (обыкновенные куриные яйца, которые несколько месяцев содержат в специальной смеси без доступа к воздуху) или закусить свой напиток зоофобусами. Кроме таких изысков, здесь есть и более привычные для украинцев китайские блюда. Наш фаворит — холодная говядина Ма Ла с имбирем и кинзой, маринованная в соусе из сычуанских перцев. Шеф-повар здесь, как и полагается, китаец, поэтому блюда ну очень аутентичные и правильно приготовленные. В интерьере заведения максимальная концентрация всего китайского — тут и неоновые вывески, и пластиковые стулья и даже огромный золотой кот.

Больше по теме: Вкусные летние салаты: топ-5 рецептов

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ