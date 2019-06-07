Порадуйте свое семейство вкусным салатом. Именно это блюдо очень уместно на отдыхе с веселой компанией. Отправляйтесь на пикник с лучшими блюдами! Топ-5 рецептов летних салатов в нашем материале.

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Летний салат от Игоря Мисевича

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

цукини – 1 шт.

сладкий перец – 2 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 6 шт.

вода – 1 л

соль – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

уксус яблочный – 2 ст. л.

уксус бальзамический – 1 ч. л.

оливковое масло – 7 ст. л.

сахарная пудра – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

Приготовление:

Перец почистите, а баклажаны и цукини нарежьте. Приготовьте маринад из воды, соли, сахара и уксуса. Залейте им баклажаны. Смешайте оливковое масло, сахарную пудру, соль и перец. Перемешайте все это с болгарским перцем и цукини. Оставьте овощи на 20 минут. Нанижите баклажаны, цукини, перец и помидоры на шампуры и поджарьте до готовности. Нарежьте лук. Приготовьте заправку из масла, бальзамического уксуса и меда. Смешайте все ингредиенты.

Салат из овощей, фруктов и семги от Аниты Луценко

Ингредиенты:

Сельдерей (2 стебля)

Зеленое кислое яблоко

Слабосоленая семга (150 г)

Способ приготовления:

Нарезать сельдерей, яблоко и семгу. Заправить все небольшим количеством сливок.

Салат «Цезарь» от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

салат « Ромэн » – 1,5 пучка

Ромэн – 1,5 пучка белый тостовый хлеб – 7 кусочков

чеснок – 5 зубчиков

оливковое масло – 1 стак. + 4 ст. л.

яйца – 2 шт.

горчица сухая – 0,5 ч. л.

лимон – 1 шт.

вустерский соус – 1 ч. л.

соль, черный молотый перец

пармезан – 30 г

куриное филе – 300 г

сливочное масло – 2 ст.л.(50 г)

соевый соус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Листья промойте, замочите на 15–30 минут в миске с холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем и положите в холодильник. Для чесночных крутонов – снимите корочку с хлеба и нарежьте его кубиками 1 на 1 см. Сбрызните подслащенным лимонным соком. Подсушите до легкого зарумянивания в разогретой до 180°С духовке на протяжении 10 мин. Затем разотрите чеснок с солью и оливковым маслом, прогрейте на сковородке на медленном огне. Выкладывайте к ароматному маслу крутоны и, перемешивая, подержите на огне 1–2 минуты. Замаринуйте куриное филе в смеси оливкового масла, соевого соуса, чеснока, молотого перца, соли на 20–30 минут. Затем достаньте филе из маринада, обсушите, обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом 2–3 минуты до золотистого цвета. Снимите с огня, выложите на фольгу, добавив сливочное масло, посолите, заверните и отправьте в духовку на 20 минут. В духовке – 150 градусов.

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Приготовление соуса-заправки для салата «Цезарь»:

2 яйца опустите на 1 мин. в кастрюлю с еле кипящей водой. Затем достаньте из кипятка и оставьте на 10 мин. при комнатной температуре. Миску смажьте раздавленным чесноком. В нее отправьте желтки яиц, взбейте вилкой. Добавьте горчицу, вустерский соус, сок лимона, соль, перец, постепенно подливайте холодное оливковое масло. Смешайте до получения однородной эмульсии. Листья салата порвите руками на небольшие части, выложите их в миску с соусом, аккуратно смешайте. Затем выложите листья салата на тарелку. Сверху – крутоны, тонкие полоски пармезана, кусочки куриного филе.

Австрийский картофельный салат от Сергея Калинина

Ингредиенты:

картофель – 500 г

яблочный уксус – 20 мл

бекон – 100 г

репчатый лук – 140 г

маринованные огурцы – 4 шт.

горчица в зернах – 30 г

чеснок – 1 зубчик

рафинированное масло – 50 мл

молотый черный перец – 2 г

соль – 3 г

Приготовление:

Сварите картофель в мундире почти до готовности и очистите его от шелухи. Нарежьте кубиками бекон. Разогрейте масло, положите в нее бекон и вытопите жир. Добавьте к бекону нарезанные на мелкие кубики маринованные огурцы и чеснок, а также горчицу в зернах. Посолите и поперчите. Нарежьте кольца лука на четверти и смешайте с заправкой. Полейте яблочным уксусом. Добавьте к заправке нарезанный на четверти картофель. Накройте салат крышкой и подержите на малом огне 5 мин. Снимите с огня и оставьте настояться.

Летний салат с молодым картофелем и спаржей от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

молодой картофель (желтый или красный) – 900 г

спаржа – 400 г

сладкий молодой горох, фасоль или другие молодые бобовые – 100 г

небольшой редис, нарезанный очень тонко – 4 шт.

Маринованный лук:

Толстый молодой лук – 200 г (с зеленой частью)

стакан белого винного уксуса – ¼

стакана воды – ¼

соли – 1 ст. л.

сахар – ½ ч. л.

Горчичная заправка:

оливковое масло холодного отжима – ¼ стакана

горчица с семенами – 2 ст. л.

дижонская горчица – 2 ч. л.

белый винный уксус – 2 ст. л.

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Отварите картофель в чуть подсоленной воде 15 минут. Охладите. Замаринуйте лук. Взбейте уксус, воду, соль и сахар. Нарежьте очень тонкими кольцами белую часть молодого лука, перемешайте с маринадом, закройте контейнер и оставьте от 1 до 8 часов в холодильнике. Отложите зеленую часть лука. Наполните водой кастрюлю, добавьте немного соли. Поставьте кипеть. Приготовьте ледяную баню. Отрежьте жесткую часть у спаржи (по полсантиметра). Когда вода закипела, окуните спаржу, а через минуту – горошек. Через две минуты слейте воду и поместите овощи в емкость на ледяную баню. Когда охладилась, выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки воды. Нарежьте спаржу на кусочки по 1,5 см, поместите в большую емкость. Нарежьте картофель средними кусочками, нарежьте очень тонко редис, зеленый лук добавьте в емкость и перемешайте. За час до подачи перемешайте с заправкой, добавьте маринованный лук. Добавьте свежемолотый черный перец по вкусу. Вкусного вам лета!

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