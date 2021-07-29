Салат «Капрезе» — очень вкусное итальянское блюдо, приготовление которого не занимает много времени. Чудесная актриса драмы «Крепостная» — Анна Сагайдачная — может похвастаться не только профессионализмом в кино, но и умением отлично готовить. Артистка поделилась пошаговым рецептом салата «Капрезе».

«Я последнее время выставляю много всяких сладостей и некоторые из вас спрашивали, кушаю ли я что-то кроме тортиков, блинчиков, пирожных. Конечно же да! И чтобы вы не сомневались, хочу поделиться с вами прекрасной итальянской закуской «Капрезе», которая очень яркая, простая в приготовлении», — пишет актриса.

Ингредиенты для салата:

Соус Pesto

помидоры — несколько штук

Сыр моцарелла

Листья зеленого базилика без толстого стебля — 100 г

Ингредиенты для соуса Pesto:

Зубчики чеснока — по вкусу

Жареные кедровые орехи — 2 ст. л.

Листья зеленого базилика — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло Extra Virgin

Тертый пармезан — 2 ст. л.

Лимонный сок

Приготовление соуса Pesto:

Измельчаем в блендере пару зубчиков чеснока с жареными кедровыми орешками. Добавляем туда листья зеленого базилика, перемалываем. Затем солим, перчим по вкусу и небольшими порциями вливаем оливковое масло Extra Virgin, доводя соус до нужной консистенции. В конце добавляем пармезан и еще раз перебиваем. По желанию добавляем лимонный сок.

Приготовление салата «Капрезе»:

Режем помидоры и сыр моцарелла кольцами (можно миксовать цвета томатов). Выкладываем, как вам нравится! Или горкой, или веером по тарелке. Поливаем все соусом Pesto и украшаем листочками базилика.

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