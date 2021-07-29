Салат «Капрезе» — дуже смачна італійська страва, приготування якої не займає багато часу. Чудова актриса драми «Кріпосна» — Анна Сагайдачна — може похвалитися не тільки професіоналізмом у кіно, але й умінням відмінно готувати. Артистка поділилася покроковим рецептом салату «Капрезе».

«Я останнім часом виставляю багато солодощів і ви запитуєте, чи їм я щось крім тортиків, млинців, тістечок. Звичайно ж так! І щоб ви не сумнівалися, хочу поділитися з вами прекрасною італійською закускою «Капрезе», яка дуже яскрава та проста у приготуванні», — пише актриса.

Інгредієнти для салату:

соус Pesto

помідори — кілька штук

кілька штук сир моцарела

листя зеленого базиліку без товстого стебла — 100 г

Інгредієнти для соусу Pesto:

зубчики часнику — за смаком

за смаком смажені кедрові горіхи — 2 ст. л.

2 ст. л. листя зеленого базиліку — за смаком

за смаком сіль, перець — за смаком

за смаком оливкова олія Extra Virgin

тертий пармезан — 2 ст. л.

2 ст. л. лимонний сік

Приготування соусу Pesto:

Подрібнюємо у блендері зубчики часнику зі смаженими кедровими горішками. Додаємо туди листя зеленого базиліку, перемелюємо. Потім солимо, перчимо за смаком і невеликими порціями вливаємо оливкову олію Extra Virgin, доводячи соус до потрібної консистенції. В кінці додаємо пармезан і ще раз перебиваємо інгредієнти. За бажанням додаємо лимонний сік.

Приготування салату «Капрезе»:

Ріжемо помідори та сир моцарела кільцями (можна міксувати кольори томатів). Викладаємо, як вам подобається! Або гіркою, або віялом по тарілці. Поливаємо все соусом Pesto і прикрашаємо листочками базиліку.

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