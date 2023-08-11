Страви з кабачків: що приготувати (10 рецептів)

Страви з кабачків: 10 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

Меню в теплу пору року неможливо уявити без кабачків. Незважаючи на те, що цей овоч не має яскраво вираженого смаку, є безліч способів приготувати його смачно і швидко. Рецепти з кабачків на щодень знайдете в нашому матеріалі! Читайте, що приготувати з кабачків радять учасники «МастерШеф».

Більше на тему: Кето лазанья з кабачків від SMACHNO.UA.

Оладки із цукіні з часником

Інгредієнти:

2 цукіні

2 зубчики часнику

¼ скл. пшеничного борошна

2 яйця

2 ст. л. рубленого кропу

Сіль, перець

Оливкова олія

Сметана

Приготування:

Цукіні натерти на великій тертці. Часник подрібнити і додати до тертого кабачка. Яйця трохи збити виделкою і змішати з цукіні та часником. Додати борошно і рублений кріп. Посолити і поперчити за смаком. Ретельно перемішати. У розігріту сковороду налити трохи оливкової олії. Викладати оладки по 1 ст. л. Смажити по 3 хв. з кожного боку. Готові оладки подавати зі сметаною.

Більше на тему: Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото

Суп-пюре з кабачків із кунжутом

Інгредієнти:

1 цибулина

2 морквини

2 великі картоплини

2 – 3 кабачки

2 зубчики часнику

70 г вершкового масла

4 ч. л. кунжуту

100 мл вершків

600 мл води

2 скибочки житнього хліба

Сіль, перець

Приготування:

Цибулину почистити і нарізати кубиками. Часник подрібнити. Моркву потерти. Картоплю почистити і нарізати брусочками. Кабачок нарізати невеликими кубиками. У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло і обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, перемішати і смажити все разом ще 3 хв. Потім додати кабачок і тушкувати 5 хв. Додати до овочів у каструлі картоплю, 2 ч. л. кунжуту, сіль і перець. Все добре перемішати і залити вершками. Влити воду, довести до кипіння, накрити кришкою і варити 15 – 20 хв. до готовності картоплі. Зняти з вогню і перебити блендером на пюре. Хліб нарізати кубиками і трохи обсмажити на вершковому маслі. Налити готовий суп у порційні тарілки, викласти кубики хліба і посипати кунжутом. За бажання можна прикрасити свіжою зеленню.

Рулетики з беконом, вершковим сиром і оливками

Інгредієнти:

1 цукіні

50 г бекону

2 ст. л. вершкового сиру

Оливки без кісточок

Оливкова олія

Сіль

Приготування:

Цукіні тонко нарізати вздовж і трохи обсмажити на оливковій олії. Посолити за смаком і викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Трохи обсмажити бекон і також на кілька хвилин перекласти на паперовий рушник. На кожну смужку цукіні викласти вершковий сир і бекон. Додати оливку і скрутити рулетиком. Скріпити шпажкою.

Більше на тему: Що приготувати на вечерю в мультиварці: топ-10 простих рецептів

Кавово-шоколадний кекс із цукіні

Інгредієнти:

2 скл. тертого цукіні

85 г розтопленого вершкового масла

1 яйце

1 скл. борошна

¼ скл. какао-порошку

1 ч. л. соди

½ ч. л. кориці

½ пакетика ваніліну

¾ скл. цукру

¼ ч. л. розчинної кави

¼ ч. л. солі

2 ст. л. шоколадних крапель

Оливкова олія

Приготування:

Борошно змішати з какао, ваніліном, содою і сіллю. Яйце збити з цукром. Додати каву і вершкове масло. Збити ще раз. З тертого цукіні руками відтиснути зайву вологу і додати до яєчної суміші. Перемішати і з’єднати з сухими інгредієнтами. Знову перемішати. Форму для кексу змастити оливковою олією і притрусити борошном. Викласти тісто у форму і відправити в духовку випікатися протягом 50 хв. за 180 °С. За 20 хв. до кінця випікання посипати шоколадними краплями. Готовність кексу перевірити зубочисткою.

Фритата з кабачками

Інгредієнти:

3 кабачки

4 – 5 яєць

50 мл молока

1 цибулина

2 зубчики часнику

100 г твердого сиру

2 ст. л. соняшникової олії

Зелень за смаком

Сіль, перець

Приготування:

Кабачки нарізати кружечками завтовшки приблизно 0,4 см. Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити на олії до прозорості. Додати в сковороду кабачки і тушкувати 7 хв., періодично помішуючи. Яйце збити з молоком, сіллю і перцем. Сир натерти. Зелень дрібно порубати. Додати все до яєчної маси і перемішати. Потім додати тушковані кабачки. Форму для випікання змастити олією і викласти отриману суміш. Випікати 30 – 40 хв. за 180 °С.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: 5 простих і смачних ідей

Салат з кабачками, щавлем і волоськими горіхами

Інгредієнти:

1 невеликий кабачок

70 г волоських горіхів

по 2 гілочки петрушки і базиліку

1 пучок щавлю

2 ст. л. оливкової олії

¼ ч. л. меленої паприки

Сіль, перець

Приготування:

Горіхи підсушити на сковороді без олії. Листя щавлю і решту зелені нарізати. Кабачок нарізати тонкими смужками. Все змішати і додати горіхи. Для заправки з’єднати олію, паприку, сіль і перець. Залити салат і перемішати.

Бургери з соусом песто і сиром халумі

Інгредієнти:

1 баклажан

1 цукіні

170 г сиру халумі

Листя салату

Булочки для гамбургерів

Оливкова олія

Для соусу:

1 пучок кінзи і петрушки

5 гілочок м’яти

3 ст. л. очищених фісташок

2 зубчики часнику

1 цибуля-шалот

1 лимон

¼ скл. оливкової олії

1 ч. л. білого винного оцту

½ ч. л. меленого перцю чилі

Сіль, перець

Приготування:

Для песто з лимона вичавити сік і натерти цедру. Цибулю і часник порубати. З зелені обірвати листочки і перекласти в чашу блендера. Туди ж додати всі інші інгредієнти для соусу і подрібнити. Баклажани і цукіні нарізати кружечками. Сир халумі нарізати товстими пластинами. Сковороду-гриль змастити оливковою олією і обсмажити овочі по 5 хв. з кожного боку. Викласти баклажани і цукіні на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Додати в сковороду ще трохи олії та обсмажити сир по 2 хв. з обох боків. Збираємо бургери. Нижні булочки змастити соусом песто. Потім викласти листя салату, баклажан, цукіні та сир. Поверх ще раз викласти по кружечку кожного овоча. Накрити другими половинками булочок.

Смажені кабачки

Інгредієнти:

3 кабачки

Борошно

Сіль, перець

Олія

Приготування:

Кабачки нарізати кружечками завтовшки не більше 1 см. У миску висипати борошно, посолити і поперчити. Олію розігріти в сковороді. Кружечки кабачків обваляти в борошні та обсмажити. Подавати з майонезом або сметаною.

Рататуй

Інгредієнти:

2 помідори

1 баклажан

1 цукіні

Сіль, перець

Для томатного соусу:

300 г помідорів у власному соку

1 цибулина

1 солодкий болгарський перець

1 ст. л. оливкової олії

½ ч. л. цукру

Сушені трави за смаком

Сіль, перець

Приготування:

Баклажани нарізати тонкими кружечками, посипати сіллю і залишити на 30 хв., щоб прибрати гіркоту. Потім промити і обсушити паперовим рушником. Цукіні та помідори також нарізати тонкими кружечками. Для томатного соусу помідори у власному соку подрібнити в блендері. Цибулю дрібно нарізати і трохи обсмажити на олії до м’якості. У болгарського перцю витягти насіня, нарізати кубиками і додати в сковороду до цибулі. Обсмажувати все разом ще 5 хв. Потім додати подрібнені томати, сушені трави за смаком і тушкувати, помішуючи, 15 хв. Зняти з вогню і злегка остудити. На дно форми вилити половину соусу. Викласти кружечки овочів, чергуючи. Запікати 1 год за 180 °С. Готовий рататуй подавати з соусом, що залишився.

Запечені човники з кабачків

Інгредієнти:

2 кабачки

250 г курячого філе

1 болгарський перець

1 помідор

1 морквина

1 цибулина

½ банки чорних оливок

100 г твердого сиру

1 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Кетчуп

Приготування:

Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на олії. Кабачки розрізати вздовж навпіл і очистити від насіння. Змастити кетчупом. Оливки розрізати на половинки. Помідор, болгарський перець, моркву і цибулю нарізати кубиками. Змішати овочі, додати обсмажене куряче філе і приправити за смаком. Отриману начинку викласти в човники з кабачків. Перекласти на змащене олією деко і запікати 30 хв. за 200 °С. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.

Більше на тему: Прості та смачні бутерброди: рецепти з фото

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ