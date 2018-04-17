Сирники — одна з найулюбленіших і корисних страв ще з дитинства, до того ж вони прекрасно походять для корисного і ситного сніданку. Сирники підкуповують ще й тим, що їх дуже просто та швидко можна приготувати. Окрім класичного рецепту приготування цієї страви існує ще дуже багато варіацій. Читайте у нашому матеріалі 5 покрокових рецептів сирників із фото, які дозволять урізноманітнити ваш раціон.

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Сирники класичні

Інгредієнти:

сир — 0,5 кг

цукор — 200 г

борошно пшеничне — 5 ст. л.

яйця — 2 шт.

олія — 1 ст. л.

ванільний цукор — 1 ст. л.

сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Сир викладіть у глибоку миску та обережно розімніть його вилкою. Додайте сіль, цукор та добре вимісіть. Розбийте яйця та обережно перемішайте. У сирно-яєчну масу додайте 1,5 ст. л. борошна. Залежно від жирності сиру та розміру яєць, борошнаможе знадобитися трохи більше. Головне правило — тісто не повинно вийти дуже рідкім, інакше сирники не піднімуться та будуть розповзатись на сковороді. Додайте ванільній цукор, перемішайте та залиште суміш на 10 хвилин. В окрему тарілку висипіть решту борошна. Руки змочіть у холодній воді. Зформуйте з сирної маси кульки та обваляйте їх у борошні. Вилийте на розпечену сковорідку олію. Викладіть сирні кульки та трохи їх приплюсніть. На середньому вогні смажте сирники до золотавої скоринки, потім зменшіть вогонь та накрийте сковорідку кришкою. Коли сирники будуть готові, перекладіть їх на паперовий рушник, це допоможе позбавитись від зайвої олії. Класичні сирники можна подавати з улюбленим варенням, цукровою пудрою або фруктами.

Сирники з шоколадною начинкою

Зробити з сирників приголомшливий десерт зовсім не складно! Зараз ми розповімо вам, як приготувати сирники з шоколадом. Такі ласощі прийдуться до смаку усім любителям солоденького!

Інгредиенти:

сир — 0,5 кг

яйця — 2 шт.

цукор — 2 ст. л.

борошно пшеничне — 1 ст.

шоколад (чорний або молочний) — 50 г

сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Сир викладіть у миску, добре розімніть його виделкою. Яйця збийте з цукром та додайте до сиру. Туди ж висипіть 2 ст. л. борошна, сіль та змішайте до однорідності. Руки змочіть у холодній воді, зформуйте з сирної маси кульки та вкладіть всередину шматочок шоколаду. Обваляйте сирні кульки у борошні. На розігріту сковорідку вилийте олію, викладіть кульки і трохи приплюсніть їх. Обсмажте до золотавої скоринки.

Сирники з грецькими горіхами та родзинками

Урізноманітнити улюблену страву та збагатити її смак можна, додавши до неї горіхів, сухофруктів або ягід. Читайте покроковий рецепт, як приготувати сирники з грецькими горіхами та родзинками!

Інгредієнти:

сир — 250 г

борошно — 3 ст. л.

яйце — 1 шт.

цукор — 2-2,5 ст. л.

грецкі горіхи — 50 г

родзинки — 50 г

Спосіб приготування:

Сир викладіть у миску, добре розімніть його виделкою. Додайте яйце, борошно, цукор та грецькі горіхи. Ретельно перемішайте. Із сирної маси сформуйте кульки, обваляйте їх у борошні. На розігріту сковорідку вилийте олію. Викладіть кульки та трохи їх приплюсніть. Обсмажте сирники до золотавої скоринки та викладіть їх на паперовий рушник. Перед подачею посипте сирники родзинками та полийте медом.

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Сирники дієтичні

А ви знали, що сирники можуть бути ще й чудовою дієтичною стравою? Нижче ми розповімо, як приготувати сирники так, аби вони не зашкодили вашій фігурі.

Інгредієнти:

сир — 0,5 кг

замінник цукру — 4 таблетки

яйця — 2 шт.

розпушувач — 1 ч. л.

ванілін

висівки — 4 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно перемішайте. Замінник цукру розчиніть у ⅕ стакана горячої води. Влийте у тісто, добре перемішайте. Тісто вилийте у силіконові формочки та відправте у розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте сирники близько 20 хвилин, до утворення золотавої скоринки.

Сирники із фруктами фламбе

Для сирників із фламбованними фруктами підходить сир із невеликим відсотком жиру, наприклад, 3%-ий. Фламбувати можна будь-які фрукти та ягоди, але ми радимо обрати полуницю, яблука або банани.

Інгредієнти:

сир — 250-300 г

жовток — 1 шт.

манна крупа або борошно — 1 ст. л.

цукор — за смаком

фрукти або ягоди

пакетований сік — 0,5 ст.

коньяк — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сир, жовток, манну крупу чи борошно і цукор змішайте у глибокій мисці та поставте у холодильник на 1 годину. Руки змочіть у холодній воді та зформуйте із сирної маси кульки. Обваляйте їх у борошні та трохи приплюсніть. Разігрійте олію у сковорідці та викладіть сирники. Обсмажте їх до золотавої скоринки та покладіть на паперовий рушник, аби позбавитися зайвої олії.

Фламбування фруктів:

Розтопіть цукор із олією та додайте порізані на шматочки ягоди, сік та підігрійте суміш. Тримайте на маленькому вогні, аби не маса не перетворилась на карамель. Додайте коньяк та підпаліть. Перемішайте та перекладіть суміш на решітку, щоб стік зайвий цукор. Полийте сирники фруктами фламбе та подавайте одразу ж, іще гарячими.

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