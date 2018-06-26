Бринза – це м’який солоний сир, який готують з коров’ячого, козячого або овечого молока. Його можна додавати до салатів і пирогів, використовувати для фарширування м’яса і овочів, робити з ним закуски і соуси. Однак не секрет, що найсмачнішою і найкориснішою є саме домашня бринза. Як приготувати цей апетитний розсільний сир своїми руками? Дуже просто! Рецепт домашньої бринзи – в нашому матеріалі.

Складові:

1 л молока жирністю 3,2%

3 ст. л. сметани жирністю 20%

2 ст. л. соку лимона

200 мл води

1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Молоко вилити в каструлю і поставити на сильний вогонь. Додати сметану і перемішати. Коли суміш почне згортатися, влити лимонний сік і прогрівати ще близько 1 хв. Друшляк застелити марлею і вилити суміш. Сироватку зцідити. Загорнути майбутній сир в марлю і поставити під гніт на 1 год. По закінченню часу нарізати кубиками. У воді розвести сіль і залити кубики сиру. Залишити на 30 хв. Зберігати домашню бринзу в герметичній ємності, не дістаючи з розсолу.

Смачного!

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