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Телеканал СТБ / Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Телеканал СТБ

Багато з нас часто пропускають сніданок зовсім не з причини відсутності апетиту вранці, а через брак часу. В результаті доводиться переїдати в обід або задовольнятися перекусом у дорозі, від якого користі мало. Хочете приготувати смачний та поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих рецептів страв на сніданок.

Лінива вівсянка

вівсянка

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці довгого варіння – ½ ст. 
  • молоко – ½ ст. 
  • грецький йогурт – 2–3 ст. л.
  • суміш сухофруктів – 30 г 
  • волоські горіхи – 20 г 
  • свіжий інжир (можна замінити іншими фруктами за смаком) – 100 г 
  • мед – 3 ч. л. 

Спосіб приготування:

  1. У невелику банку насипте пластівці та залийте молоком. Додайте грецький йогурт і мед, ретельно перемішайте.
  2. Сухофрукти і горіхи крупно порубіть. Інжир наріжте шматочками (частину відкладіть для прикрашання). Додайте підготовлені інгредієнти до вівсянки та ще раз перемішайте. Зверху прикрасьте рештою фруктів.
  3. Закрийте банку і покладіть в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!

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Бананові панкейки

панкейки

Інгредієнти:

  • цільнозернове борошно – 90 г 
  • молоко – 150 мл 
  • яйце – 1 шт.
  • вершкове масло – 20 г 
  • мед – 1 ч. л. 
  • розпушувач – 2 ч. л. 
  • банан – 2 шт.
  • сіль – дрібка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль.
  2. Банан перебийте в пюре. Додайте яйце, розтоплене масло і молоко. Збийте в блендері ще раз. Обережно з’єднайте з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішайте.
  3. Посмажте панкейки на середньому вогні з двох боків. Перед подачею полийте медом або кленовим сиропом і посипте горішками.

Ягідний смузі-боул з кокосом

смузі

Інгредієнти:

  • банан – 1 шт.
  • заморожені ягоди (малина, лохина, смородина) – 200 г 
  • молоко – 75 мл 
  • кокосові вершки – 75 мл 
  • кокосова стружка – 20 г 
  • горіхи кешью – 20 г 
  • сушена вишня або ягоди годжі – 20 г 

Спосіб приготування:

  1. У блендері збийте малину з бананом, кешью і молоком. Додайте кокосові вершки і стружку, перемішайте.
  2. Вилийте смузі в глибоку миску, прикрасьте сухофруктами, кружечками банана і кокосовою стружкою.

Гарбузові кекси в мікрохвильовці

гарбузові кекси

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.
  • гарбузове пюре – 1 ст. 
  • борошно – 3 ст. л. 
  • згущене молоко – 2 ст. л. 
  • прянощі (кориця, імбир, мускатний горіх) – 2 ч. л. 
  • арахісова паста – 1 ст. л. 
  • розпушувач – ½ ч. л. 
  • сіль – дрібка

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком і арахісової пастою.
  2. Окремо з’єднайте борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Обережно введіть в рідке тісто і перемішайте.
  3. Отриману масу розлийте по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готуйте 23 хв. при потужності 800 Ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.

Тости з авокадо і яйцем-пашот

тости

Інгредієнти:

  • житній хліб – 2 скибочки 
  • яйця – 2 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • петрушка – 3 гілочки 
  • рукола – ½ пучка 
  • яблучний оцет – 1 ч. л. 
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Хліб підрум’яньте на сухій сковороді. Злегка остудіть і викладіть на нього зелень.
  2. Авокадо очистіть і видаліть кісточку. М’якоть наріжте скибочками і скропіть яблучним оцтом. Посоліть і поперчіть. Викладіть зверху петрушку і руколу.
  3. Для яйця-пашот нагрійте воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятити. У миску розбийте яйце кімнатної температури. Зробіть вогонь мінімальним, обережно вилийте яйце в воду і варіть 3 хв. Готові яйця-пашот викладіть на авокадо. Поперчіть.

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