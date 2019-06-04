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Кіш лорен з лососем: рецепт від Єлизавети Фалей

04.06.2019

Кіш лорен має сотні модифікацій, але актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей найбільше полюбляє рецепт відкритого пирога з лососем. Вона стверджує, що його просто приготувати. До того ж, якщо ви подивитеся на інгредієнти, одразу зрозумієте, що це дуже легка страва. Детальний рецепт кіша лорен з лососем в матеріалі.

кіш лорен

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Інгредієнти:

  • червона риба – 200 г
  • кріп – кілька гілочок 
  • цукіні – 1 шт.
  • зелена цибуля – кілька штук
  • вершки 20% – 300 мл
  • листкове дріжджове тісто
  • сир – 250 г
  • сіль, перець
  • яйця – 2 шт.

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Приготування:

  1. З тіста вирізаємо коло, не забуваємо, що нам потрібні ще бортики. Тісто викладаємо у форму (попередньо змащену маслом) і проколюємо виделкою.
  2. Кубиками нарізаємо червону рибу, а цукіні смужками.
  3. Починайте викладати смужки цукіні на тісто, попередньо звернувши їх трояндочкою.
  4. Туди ж викладаємо лосось.
  5. Нарізаємо цибулю і кріп в окрему миску.
  6. Додаємо до зелені 2 яйця, вершки і сир (попередньо його теж подрібніть). Сіль, перець за смаком.
  7. Перемішуємо суміш і викладаємо її у готовий кошик.
  8. Відправляємо в розігріту до 200 °С духовку на 30 хвилин.

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