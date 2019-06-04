Кіш лорен з лососем: рецепт від Єлизавети Фалей
04.06.2019
Кіш лорен має сотні модифікацій, але актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей найбільше полюбляє рецепт відкритого пирога з лососем. Вона стверджує, що його просто приготувати. До того ж, якщо ви подивитеся на інгредієнти, одразу зрозумієте, що це дуже легка страва. Детальний рецепт кіша лорен з лососем в матеріалі.
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Інгредієнти:
- червона риба – 200 г
- кріп – кілька гілочок
- цукіні – 1 шт.
- зелена цибуля – кілька штук
- вершки 20% – 300 мл
- листкове дріжджове тісто
- сир – 250 г
- сіль, перець
- яйця – 2 шт.
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Приготування:
- З тіста вирізаємо коло, не забуваємо, що нам потрібні ще бортики. Тісто викладаємо у форму (попередньо змащену маслом) і проколюємо виделкою.
- Кубиками нарізаємо червону рибу, а цукіні смужками.
- Починайте викладати смужки цукіні на тісто, попередньо звернувши їх трояндочкою.
- Туди ж викладаємо лосось.
- Нарізаємо цибулю і кріп в окрему миску.
- Додаємо до зелені 2 яйця, вершки і сир (попередньо його теж подрібніть). Сіль, перець за смаком.
- Перемішуємо суміш і викладаємо її у готовий кошик.
- Відправляємо в розігріту до 200 °С духовку на 30 хвилин.
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