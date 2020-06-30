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Киш лорен с лососем: рецепт от Елизаветы Фалей

30.06.2020

Киш лорен имеет сотни модификаций, но актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей предпочитает рецепт открытого пирога с лососем. Она утверждает, что его очень просто приготовить. К тому же, если вы посмотрите на ингредиенты, сразу поймете, что это очень легкое блюдо. Подробный рецепт киша лорен с лососем в материале.

киш лорен с лососем

Ингредиенты:

  • красная рыба – 200 г
  • укроп – несколько веточек
  • цукини – 1 шт.
  • зеленый лук – несколько штук
  • сливки 20% – 300 мл
  • слоенное дрожжевое тесто
  • сыр – 250 г
  • соль, перец
  • яйца – 2 шт.

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Приготовление:

  1. Из теста вырезаем круг, не забываем, что нам нужны еще бортики. Тесто выкладываем в форму (предварительно смазанную маслом) и прокалываем вилкой.
  2. Кубиками нарезаем красную рыбу, а цукини полосками.
  3. Начинайте выкладывать полоски цукини на тесто, предварительно свернув их розочкой.
  4. Туда же выкладываем лосось.
  5. Нарезаем лук и укроп в отдельную миску.
  6. Добавляем к зелени 2 яйца, сливки и сыр (предварительно его тоже измельчите). Соль, перец по вкусу.
  7. Перемешиваем смесь и добавляем ее в готовую корзинку.
  8. Отправляем блюдо в разогретую до 200 °С духовку на 30 минут.

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