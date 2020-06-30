Киш лорен имеет сотни модификаций, но актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей предпочитает рецепт открытого пирога с лососем. Она утверждает, что его очень просто приготовить. К тому же, если вы посмотрите на ингредиенты, сразу поймете, что это очень легкое блюдо. Подробный рецепт киша лорен с лососем в материале.

Ингредиенты:

красная рыба – 200 г

укроп – несколько веточек

цукини – 1 шт.

зеленый лук – несколько штук

сливки 20% – 300 мл

слоенное дрожжевое тесто

сыр – 250 г

соль, перец

яйца – 2 шт.

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Приготовление:

Из теста вырезаем круг, не забываем, что нам нужны еще бортики. Тесто выкладываем в форму (предварительно смазанную маслом) и прокалываем вилкой. Кубиками нарезаем красную рыбу, а цукини полосками. Начинайте выкладывать полоски цукини на тесто, предварительно свернув их розочкой. Туда же выкладываем лосось. Нарезаем лук и укроп в отдельную миску. Добавляем к зелени 2 яйца, сливки и сыр (предварительно его тоже измельчите). Соль, перец по вкусу. Перемешиваем смесь и добавляем ее в готовую корзинку. Отправляем блюдо в разогретую до 200 °С духовку на 30 минут.

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