Киш лорен с лососем: рецепт от Елизаветы Фалей
30.06.2020
Киш лорен имеет сотни модификаций, но актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей предпочитает рецепт открытого пирога с лососем. Она утверждает, что его очень просто приготовить. К тому же, если вы посмотрите на ингредиенты, сразу поймете, что это очень легкое блюдо. Подробный рецепт киша лорен с лососем в материале.
Ингредиенты:
- красная рыба – 200 г
- укроп – несколько веточек
- цукини – 1 шт.
- зеленый лук – несколько штук
- сливки 20% – 300 мл
- слоенное дрожжевое тесто
- сыр – 250 г
- соль, перец
- яйца – 2 шт.
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Приготовление:
- Из теста вырезаем круг, не забываем, что нам нужны еще бортики. Тесто выкладываем в форму (предварительно смазанную маслом) и прокалываем вилкой.
- Кубиками нарезаем красную рыбу, а цукини полосками.
- Начинайте выкладывать полоски цукини на тесто, предварительно свернув их розочкой.
- Туда же выкладываем лосось.
- Нарезаем лук и укроп в отдельную миску.
- Добавляем к зелени 2 яйца, сливки и сыр (предварительно его тоже измельчите). Соль, перец по вкусу.
- Перемешиваем смесь и добавляем ее в готовую корзинку.
- Отправляем блюдо в разогретую до 200 °С духовку на 30 минут.
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