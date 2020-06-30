Кіш лорен має сотні модифікацій, але актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей найбільше полюбляє рецепт відкритого пирога з лососем. Вона стверджує, що його просто приготувати. До того ж, якщо ви подивитеся на інгредієнти, одразу зрозумієте, що це дуже легка страва. Детальний рецепт кіша лорен з лососем в матеріалі.

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Інгредієнти:

червона риба – 200 г

кріп – кілька гілочок

цукіні – 1 шт.

зелена цибуля – кілька штук

вершки 20% – 300 мл

листкове дріжджове тісто

сир – 250 г

сіль, перець

яйця – 2 шт.

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Приготування:

З тіста вирізаємо коло, не забуваємо, що нам потрібні ще бортики. Тісто викладаємо у форму (попередньо змащену маслом) і проколюємо виделкою. Кубиками нарізаємо червону рибу, а цукіні смужками. Починайте викладати смужки цукіні на тісто, попередньо звернувши їх трояндочкою. Туди ж викладаємо лосось. Нарізаємо цибулю і кріп в окрему миску. Додаємо до зелені 2 яйця, вершки і сир (попередньо його теж подрібніть). Сіль, перець за смаком. Перемішуємо суміш і викладаємо її у готовий кошик. Відправляємо в розігріту до 200 °С духовку на 30 хвилин.

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