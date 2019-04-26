«За вітриною»: топ-10 фактів про Єлизавету Фалей

Головна героїня серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей розповіла топ-10 цікавих фактів про себе. Чому актриса любить засинати під звуки дощу і який у неї улюблений салат? Докладніше читайте в матеріалі про прекрасну, ніжну і витончену Єлизавету Фалей.

Найулюбленіший салат – « Цезар »

Коли приходжу в заклад, завжди беру його. Якщо салат смачний, то я обов’язково прийду ще раз в це місце.

Поважає сімейні традиції

На Різдво і Великдень ми завжди їздимо до бабусі з дідусем. Адже що може бути краще світлого свята в колі найближчих людей?

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Полюбляє дарувати подарунки

Так приємно робити людей щасливішими. Іноді навіть найменший подарунок зробить людину трішки щасливішою. Завжди підписую листівки. Якщо прийти до моїх подруг додому, можна побачити коробочку з різними подаруночками і листівками.

Любить дітей і працювати з ними

Коли працюєш з такими маленькими ангелочками, забуваєш про все. Дівчата, народжуйте більше дітей, адже вони – наше життя. Діти – це щастя! Нехай кожна людина якось увечері усвідомить, що вона найбагатша в світі – від того, що поруч з нею її сім’я. Нехай в кожній родині буде дзвінкий дитячий сміх! Адже це справжнє щастя.

Цінує дружбу

Мені дуже пощастило з друзями. Вони у мене чудові. Вони завжди поруч! Кожна людина на своєму життєвому шляху прагне знайти щастя. І кожен вкладає в це слово своє розуміння. Але, напевно, ніхто не буде сперечатися, що однією з важливих складових щастя є дружба. Я надзвичайно рада, що у мене є такі рідні люди.

Для Єлизавети вкрай важливий домашній затишок

Все йде від батьків. Моя мама прекрасна жінка, вона створює таке тепло в будинку. У дитинстві я завжди дивилася, як вона прикрашає оселю, подає красиво страви на сніданок, обід і вечерю. І тепер, коли ти живеш окремо від батьків, ти також створюєш таку домашню атмосферу. Дуже люблю, коли горять свічки. Адже як приємно за вечерею сидіти при свічках.

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У актриси є молодший брат

У мене є молодший брат. Людина, яка завжди підтримує мої ідеї! Я називаю його красунчиком! Блондин з блакитними очима, та ще такий високий!

Любить засинати під звуки дощу

Шум дощу один із найкрасивіших звуків природи! Коли лягаєш спати і чуєш цей чарівний звук, згадуєш найтепліші моменти, сім’ю, рідних, дитинство, від таких добрих спогадів хочеться швидко заснути і зануритися у світ снів.

Вважає пунктуальність однією із найважливіших рис людини

Люблю дуже відповідальних людей!

Мріє відкрити своє кулінарне шоу

У вільний від театру і кіно час я люблю готувати різні страви, намагаюся кожну вечерю зробити смачною, затишною і домашньою. Створюючи щось смачне, хочеться ділитися з усіма.

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