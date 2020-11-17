«Продається будинок з собакою»: сюжет нової мелодрами

Вчора на телеканалі СТБ відбулася прем’єра 4-серійної мелодрами «Продається будинок з собакою» виробництва Mamas Film Production. Фільм будуть показувати у понеділок і вівторок о 20:15 у слоті «СТБ-серіал» відразу по дві серії.

За сюжетом головна героїня серіалу, Поліна, в один момент зостається без коханого, роботи й орендованої квартири. Це засмучує її набагато більше, ніж звістка про смерть батька, на якого вона ображена з дитинства і з яким не спілкувалася останні п’ять років.

Поліна їде в рідне місто, щоб скоріше продати його будинок, повернутися і знову завоювати своє місце під сонцем у великому місті. Але саме в батьківському домі вона усвідомлює, як помилялася щодо своєї сім’ї. Там же на дівчину чекає і доленосне знайомство з ветеринаром Валерієм.

За словами режисера серіалу Тараса Дударя, це історія не тільки про кохання. Крім того, ця робота стала для нього дуже особистою.

«Для мене це історія про доньку і батька. У зв’язку з тим, що 31 серпня пішов з життя мій батько, для мене це певна присвята йому, ― каже Тарас Дудар. ― У титрах цього не буде, але внутрішньо для мене це особиста історія. Серіал про батьків і дітей, про недомовлене і недоговорене, про недолюблене. У нас чудовий акторський склад і прекрасна команда! Вперше я працював на майданчику з тваринами, у нас є прекрасний пес Сем. Наша історія ― це стик жанрів: і комедія, і драма, і мелодрама. Глядачі зможуть і посміятися, і поплакати. Кожен знайде щось своє».

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