Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей поділилася з нами рецептом смачних млинців з червоною рибою і яйцем-пашот. Зірка розповіла, як дуже швидко і легко приготувати неймовірне частування. Детальний рецепт млинців з червоною рибою – в матеріалі.

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Інгредієнти

Для млинців:

молоко – 350 мл

борошно – 200 г

яйце – 1 шт.

дрібка солі

цукор – 1 ч. л.

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Для начинки:

сир

форель – 400 г

авокадо

листя салату (на 1 млинець 1 листок)

яйце – 1 шт.

Приготування:

Збийте яйця з цукром і сіллю. Додайте молоко, потім просіяне борошно, сіль і цукор. Все ретельно перемішайте, щоб отримати суміш без грудочок. В отриману суміш додайте олію. Смажити млинці потрібно на вершковому маслі. ⠀ Готові млинці змастіть сиром, додайте очищене і нарізане авокадо, червону рибу. Заверніть млинець і викладіть його на тарілку. ⠀ На готовий млинець викладаємо яйце-пашот. Посипте страву базиліком, а яйце-пашот – перцем і сіллю.

Порада від Єлизавети Фалей: перед смаженням кожного млинчика змащувати сковорідку вершковим маслом.

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