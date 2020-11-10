23 листопада о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра 24-серійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» автора Тетяни Гнєдаш. На глядачів чекає історія сильної дівчини Даші, яка навіть при найважчих обставинах не втрачає пристрасті до життя.

За сюжетом, молода Даша Гомонай (Анна Сердюк) за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Всі докази проти неї і дівчині загрожує тривале ув’язнення. Але справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка (Юрій Феліпенко), і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе він розуміє, що дівчина йому небайдужа. Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому наляканий несподіваним почуттям. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести цю справу і самоусувається від проблем Даші. Дівчина потрапляє в ув’язнення на 10 років. Через деякий час, Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслила його зі свого життя. Попереду у неї завзята боротьба за місце під сонцем, справедливість і щастя.

«Багато б хто зламався у подібних обставинах, а Даша тільки стала сильнішою. Вона відчайдушно смілива, йде наперекір всьому, але при цьому залишається людяною, доброю і справедливою. Вона промінчик світла під час темряви. Коли я вперше читала сценарій, ух, у мене мурашки по шкірі бігали. Це велике щастя грати такого персонажа!», — зізналася актриса Анна Сердюк.

В «Кольорі пристрасті» на глядачів СТБ чекає і поява улюблених акторів Катерини Тишкевич, Катерини Варченко, Анастасії Іванової, Віталія Салія, Вікторії Литвиненко, Дар’ї Легейди, Світлани Зельбет, Лариси Руснак та інших.

Серіал складатиметься з трьох частин — «Відтінок зради», «Відтінок кохання» і «Відтінок спокути». Режисером картини виступив Дмитро Гольдман, виробництво — Art Forms production.

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