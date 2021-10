У новому випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» від 02.10.2021 актори «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Олександр Бережок розповіли, хто приховує особисте життя і хто з ким сварився поза кадром. Детальніше читайте в матеріалі.

Команда головного проєкту країни про життя селебріті розпитала зірок серіалу «Папаньки» про те, які вони поза зйомками і чи бувають непорозуміння за кадром. Актори першими пройшли перевірку в новій рубриці «Неймовірної правди про зірок» ― «Випробування на відвертість».

Єгор Крутоголов зазначив, що вони при зустрічі обговорюють номери для «Дизель Шоу», жарти, ідеї, автівки, але не пліткують про жінок. Пікантні обговорення були хіба що в минулому.

«Переважно репетиції починаються з цього: “Прикинь, а моя шубу захотіла!”», ― навів приклад теперішніх розмов Єгор Крутоголов.

І то, за словами акторів, такі обговорення конфіденційні.

«Далі людини, з якою ти ділишся, це не виходить ― ми один одного підтримуємо», ― зазначив Олександр Бережок.

Євген Гашенко ж не афішує своє сімейне життя взагалі.

«Я якісь особисті моменти залишаю при собі. Все-таки сім’я ― це сім’я, а друзі ― це друзі. Це дратує, коли без дозволу починають влазити в твоє життя зі спробами чимось допомогти», ― каже артист.

Єгор Крутоголов кілька разів втручався в його минулі стосунки, які закінчувалися невдало.

Випадків заздрості вони не пригадують, але зізнаються, що іноді хочеться зіграти в якомусь особливо успішному номері, у який не потрапили.

«Був момент, коли я почав зніматися в серіалі, а решта хлопців зависли в повітрі. Я бачив, що хлопці в напрягу. Але потім, коли я їх затягнув у цей серіал, вони розслабилися і зрозуміли, що Єгор просто так не звалить, не забуде своїх братків», ― згадав Єгор Крутоголов.

Проте була і сварка між Олександром та Єгором ― кількість лайки, яку вони вилили один на одного, була неймовірна.

«Ми з Сашком посварилися, і він вийшов з машини на ходу. Ну, не на ходу, на світлофорі. Але потім ми, звісно, помирилися. І на словах: “У мене рідніших за вас немає”, ― ми обоє розплакалися, обнялися», ― зізнався гуморист.

А Бережок розповів, що, коли в нього стався інфаркт міокарда, а він був сам удома, хлопці якось відчули і приїхали до нього на допомогу.

У коментарі вони також зізналися, що їх один в одному найбільше дратує.

«Постійні запізнення Женьки або забування. Наприклад, ми летимо в Америку ― він забуває паспорт», ― почав Бережок.

«Саня курить завжди і всюди», ― відповів Крутоголов.

«Ми під час репетиції починаємо в телефонах щось робити. І коли ти бачиш, що людина неуважно тебе слухає, ― це може дратувати», ― додав Гашенко.

При цьому всі одноголосно назвали Євгена Гашенка «людиною-казусом», бо з ним завжди щось трапляється.

«Чим вимірюється дружба? Мені здається, роками. Коли десь щось трапляється, ти в першу чергу дзвониш цим хлопцям», ― наголосив Єгор.

