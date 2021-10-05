«Неймовірна правда про зірок»: Какие отношения у звезд «Папанек» за кулисами?

В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 02.10.2021 актеры «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Александр Бережок рассказали, кто скрывает личную жизнь и кто с кем ссорился вне кадра. Подробнее читайте в материале.

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Команда главного проекта страны о жизни селебрити расспросила звезд сериала «Папаньки» о том, какие они вне съемок и бывают ли недоразумения за кадром. Актеры первыми прошли проверку в новой рубрике «Неймовірної правди про зірок» ― «Испытание на откровенность».

Егор Крутоголов отметил, что они при встрече обсуждают номера для «Дизель Шоу», шутки, идеи, машины, но не сплетничают о женщинах. Пикантные обсуждения были разве что в прошлом.

«В основном репетиции начинаются с этого: «Прикинь, а моя шубу захотела!”», ― привел пример теперешних обсуждений Егор Крутоголов.

И то, по словам актеров, такие разговоры конфиденциальны.

«Дальше человека, с которым ты делишься, это не выходит ― мы друг друга поддерживаем», ― отметил Александр Бережок.

Евгений Гашенко же не афиширует свою семейную жизнь в принципе.

«Я какие-то личные моменты оставляю при себе. Все-таки семья ― это семья, а друзья ― это друзья. Это раздражает, когда без разрешения начинают влезать в твою жизнь с попытками чем-то помочь», ― говорит артист.

Егор Крутоголов несколько раз вмешивался в его прошлые отношения, которые заканчивались неудачно.

Случаев зависти они не припоминают, но признаются, что иногда хочется сыграть в каком-то особо успешном номере, в который не попали.

«Был момент, когда я начал сниматься в сериале, а остальные ребята зависли в воздухе. Я видел, что парни в напряге. Но потом, когда я их затащил в этот сериал, они расслабились и поняли, что Егор просто так не свалит, не забудет своих братков», ― вспомнил Егор Крутоголов.

Но была и ссора между Александром и Егором ― количество ругательств, которые они вылили друг на друга, ― не счесть.

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«Мы с Саней поссорились, и он вышел из машины на ходу. Ну, не на ходу, на светофоре. Но потом мы, естественно, помирились. И на словах: «У меня роднее, чем вы, нет», ― мы оба расплакались, обнялись», ― признался юморист.

А Бережок рассказал, что, когда у него случился инфаркт миокарда, а он был сам дома, ребята как-то почувствовали и приехали к нему на помощь.

В комментарии они также признались, что их друг в друге больше всего раздражает.

«Постоянные опоздания Женькины или забывания. Например, мы летим в Америку ― он забывает паспорт», ― начал Бережок.

«Саня курит всегда и везде», ― ответил Крутоголов.

«Мы во время репетиции начинаем в телефонах что-то делать. И когда ты видишь, что человек вполуха тебя слушает, ― это может раздражать», ― добавил Гашенко.

При этом все единогласно назвали Евгения Гашенко «человеком-казусом», потому что с ним всегда что-то случается.

«В чем измеряется дружба? Мне кажется, в годах. Когда где-то что-то случается, ты в первую очередь звонишь этим ребятам», ― подчеркнул Егор.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: Какие отношения у звезд «Папанек» за кулисами? Неймовірна правда про зірок - какие отношения у звезд сериала Папаньки. Какие отношения в жизни у Егора Крутоголова, Евгения Гашенко и Александра Бережко.

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