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СТБ объявил дату премьеры «Україна має талант»!

15.09.2021

Уже несколько месяцев команда телеканала СТБ неустанно работает, чтобы как можно быстрее порадовать всех украинцев новым сезоном легендарного проекта «Україна має талант».

И сегодня телеканал объявил ожидаемую дату премьеры ― первый выпуск шоу Украина сможет увидеть уже 23 октября!

Это будет особенный и инновационный сезон проекта. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.

Ведущий нового сезона «Україна має талант» ― Григорий Решетник. А все, что происходит за кулисами телекастингов, вам расскажет и покажет ведущая диджитального бэкстейдж-шоу ― талантливая украинская певица Jerry Heil.

Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:

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