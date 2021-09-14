Недавно на своих страницах в соцсетях ведущий «Україна має талант» Сергей Притула сделал публикацию, в которой поделился цитатой из собственного интервью для официального сайта телеканала СТБ. Шоумен решил акцентировать на фрагменте, где говорилось о том, что украинцы должны гордиться не только классическими или историческими персонами, ведь среди нас много современников, которые уже изменили новую историю Украины.

«Я вважаю, що нам важливо говорити про тих, хто робить добро вже і зараз … Хочу, щоб ті серед нас, хто приносить користь суспільству і дає приклад для наслідування, мали підтримку суспільства в своїх нелегких справах і отримували належне за свою працю».

Итак, кем из украинских современников гордится Сергей Притула?

«Команда фонду “Повернись живим”, який заснував айтішник Віталій Дейнега. У 2014 році у зв’язку з російською агресією в Україні відбувся справжній сплеск волонтерської активності. Але мало кому вдалося підійти до волонтерської справи так системно, як “Повернись живим”. Колосальна робота всієї команди стала запорукою того, що практично в кожному бойовому підрозділі ЗСУ ви знайдете тепловізор чи прилад нічного бачення, маркований логотипом фонду. Майже 200 млн гривень зібраних коштів, які врятували життя тисячам українських воїнів, ― це просто неймовірно!

Я щиро захоплююсь своєю подругою Машею Єфросиніною, яка є чудовим прикладом того, як свою впізнаваність і свій професійний талант можна конвертувати у важливі справи для тих, хто цього потребує, для тих, ким не встигає займатися влада. Фонд “Твоя опора” акумулював за останні роки близько 100 млн гривень, які пішли на придбання вкрай необхідного медичного обладнання для порятунку життів тисяч маленьких українців, а також на придбання апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус. Єфросиніна вже кілька років є Почесним Послом ООН і переймається долею жінок, які потерпають від сімейного насильства. Коли минулого року Машу було нагороджено Орденом «За заслуги» III ступеня, багато хто не зрозумів, за що їй дали цю державну нагороду. І це було дуже прикро. Бо Маша, як ніхто інший, на неї заслуговувала!

Ну, й не можу не згадати про владику Бориса Гудзяка, з яким маю честь бути знайомим. Він стояв біля витоків появи одного з найкращих навчальних закладів України ― Українського католицького університету, який був створений і функціонує без жодної копійки бюджетних коштів, виключно за кошти меценатів з усього світу. Я кілька разів проводив благодійні вечори під егідою УКУ й бачив, як владика Гудзяк перетворює ці заходи з благодійного вечора на платформу для спілкування видатних економістів, філософів, політиків, освітян. Я зараз говорю не тільки про вітчизняну еліту, але і про людей зі світовим ім’ям. Подібні контакти потім мали своє продовження і виливались у цікаві проєкти, які впливали на життя українців у тій чи іншій царині: від освіти до медицини».

Своим постом Сергей Притула начал настоящий флешмоб в соцсетях: его подписчики в комментариях начали поддерживать инициативу шоумена, называть имена современников и тэгать тех, кем гордятся. Среди них спортсмены, волонтеры и общественные деятели, певцы, актеры. Некоторые пользователи даже называли своих близких людей, которые являются для них личной поддержкой и вдохновителями.

Анна Шевченко

«Фонд “Свои” Леси Литвиновой во время пандемии бесплатно отправлял кислородные концентраторы во все уголки Украины, несмотря на миллионные долги, в которые залез фонд. Без преувеличения, это тысячи спасенных жизней. Безграничная благодарность и уважение».

Валентина Федоровская

«Я горжусь своими коллегами из волонтерского центра “Чарівні ластівки”, с которыми 8-й год плетем сетки на фронт. О них никто не знает, кроме наших защитников».

Ольга Дробышева

# Япишаюсь, #Українамаєталант:

«Дмитрий Буренин ― его MotoHelp возит кровь для тех, кто на грани жизни и смерти, а еще МотоХелп спасает пострадавших в ДТП, когда еще скорая не доехала.

Афина Остапенко ― в свои 8 лет дважды установила национальный рекорд, а еще поет, играет на барабанах, миксует и озвучивает “Блимчик. Непоседа из клана Сурикатов” ― аудиоспектакль, презентация первого сказочного аудиосериала.

Мария Шинкаренко

«Я горжусь своей подругой, которая и в жару, и в холод кормит бездомных собак, кошек, тратит свои средства, готовит для них еду. Это очень тяжелый труд. Зовут ее Волковинская Ирина!»

Дария Мустеца

«Я горжусь Алексеем Василюком. Это украинский ученый, природоохранитель, общественный деятель, собирает единомышленников вокруг вопроса спасения украинской природы. Выдает множество научных сборников за свой счет и собирает и реализует с коллегами-волонтерами из ОО “Украинская Природоохранная Группа” мощные природоохранные проекты».

К флешмобу Сергея уже также присоединился ведущий «Україна має талант» на СТБ Григорий Решетник. Сегодня он в публикации на своей инстаграм-странице назвал имена современников, прославивших Украину на весь мир:

«Жан Беленюк, Ольга Харлан, Руслана, вы такие разные, но каждый из вас для меня ― лучший в своей сфере. Вы ― пример того, как важно ежедневно верить в свой успех, подниматься чаще, чем падать. И, конечно, мечтать. Ваши невероятные истории доказывают, что возможно все. Рад, что имею честь знать вас лично».

Напомним, совсем скоро состоится триумфальное возвращение любимого многими телезрителями проекта «Україна має талант». Уже этой осенью в эфире СТБ выйдет новый сезон талант-шоу, который будет удивлять уникальными талантами и невероятными возможностями украинцев. Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант» ― не пропустите дату премьеры нового сезона проекта!

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