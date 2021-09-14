Нещодавно на своїх сторінках у соцмережах ведучий «Україна має талант» Сергій Притула зробив публікацію, у якій поділився цитатою із власного інтерв’ю для офіційного сайту телеканалу СТБ. Шоумен вирішив акцентувати на фрагменті, де йшлося про те, що українці мають пишатись не лише класиками чи історичними персонами, адже серед нас багато сучасників, які вже змінили нову історію України.

«Я вважаю, що нам важливо говорити про тих, хто робить добро вже й зараз… Хочу, щоб ті серед нас, хто приносить користь суспільству й дає приклад для наслідування, мали підтримку суспільства у своїх нелегких справах і отримували належну шану за свою працю».

Отже, ким з українських сучасників пишається Сергій Притула?

«Команда фонду “Повернись живим”, який заснував айтішник Віталій Дейнега. У 2014 році у зв’язку з російською агресією в Україні відбувся справжній сплеск волонтерської активності. Але мало кому вдалося підійти до волонтерської справи так системно, як “Повернись живим”. Колосальна робота всієї команди стала запорукою того, що практично в кожному бойовому підрозділі ЗСУ ви знайдете тепловізор чи прилад нічного бачення, маркований логотипом фонду. Майже 200 млн гривень зібраних коштів, які врятували життя тисячам українських воїнів, ― це просто неймовірно!

Я щиро захоплююсь своєю подругою Машею Єфросиніною, яка є чудовим прикладом того, як свою впізнаваність і свій професійний талант можна конвертувати у важливі справи для тих, хто цього потребує, для тих, ким не встигає займатися влада. Фонд “Твоя опора” акумулював за останні роки близько 100 млн гривень, які пішли на придбання вкрай необхідного медичного обладнання для порятунку життів тисяч маленьких українців, а також на придбання апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус. Єфросиніна вже кілька років є Почесним Послом ООН і переймається долею жінок, які потерпають від сімейного насильства. Коли минулого року Машу було нагороджено Орденом «За заслуги» III ступеня, багато хто не зрозумів, за що їй дали цю державну нагороду. І це було дуже прикро. Бо Маша, як ніхто інший, на неї заслуговувала!

Ну, й не можу не згадати про владику Бориса Гудзяка, з яким маю честь бути знайомим. Він стояв біля витоків появи одного з найкращих навчальних закладів України ― Українського католицького університету, який був створений і функціонує без жодної копійки бюджетних коштів, виключно за кошти меценатів з усього світу. Я кілька разів проводив благодійні вечори під егідою УКУ й бачив, як владика Гудзяк перетворює ці заходи з благодійного вечора на платформу для спілкування видатних економістів, філософів, політиків, освітян. Я зараз говорю не тільки про вітчизняну еліту, але і про людей зі світовим ім’ям. Подібні контакти потім мали своє продовження і виливались у цікаві проєкти, які впливали на життя українців у тій чи іншій царині: від освіти до медицини».

Своїм постом Сергій Притула розпочав справжній флешмоб у соцмережах: його підписники в коментарях почали підтримувати ініціативу шоумена, називати імена сучасників і тегати тих, ким пишаються. Серед них спортсмени, волонтери та громадські діячі, співаки, актори. Деякі користувачі навіть називали своїх близьких людей, які є для них особистою підтримкою та натхненниками.

Анна Шевченко

«Фонд “Свої” Лесі Литвинової під час пандемії безкоштовно відправляв кисневі концентратори в усі куточки України, незважаючи на мільйонні борги, у які заліз фонд. За ті, без перебільшення, тисячі врятованих життів безмежна вдячність і шана».

Валентина Федорівська

«Я пишаюсь своїми колежанками з волонтерського центру “ЧарівніЛастівки”, з якими 8-й рік плетемо сітки на фронт. Про них ніхто не знає, крім наших захисників!»

Ольга Дробишева

#япишаюсь, #Українамаєталант :

«Дмитро Буренін ― його MotoHelp возить кров для тих, хто на межі життя та смерті, а ще МотоХелп рятує потерпілих у ДТП, коли ще швидка не доїхала,

Афіна Остапенко ― у свої 8 років двічі встановила національний рекорд, а ще співає, грає на барабанах, міксує та озвучує “Блимчик. Непосидюк із клану сурикатів” ― аудіовистава, презентація першого казкового аудіосеріалу».

Марія Шинкаренко

«Я пишаюсь своєю подругою, яка у спеку й холод годує бездомних собак, кішок, витрачає свої кошти, готує для них їжу.Це дуже важка праця. Звати її Волковінська Ірина!»

Дарія Мустеца

«Я пишаюся Олексієм Василюком. Це український науковець, природоохоронець, громадський діяч, який гуртує однодумців довкола питання порятунку української природи. Видає безліч наукових збірок власним коштом і збирає та реалізує з колегами-волонтерами з ГО “Українська Природоохоронна Група” потужні природоохоронні проєкти».

До флешмобу Сергія вже також долучився ведучий «Україна має талант» на СТБ Григорій Решетник. Сьогодні він у публікації на своїй інстаграм-сторінці назвав імена сучасників, які прославили Україну на весь світ:

«Жан Беленюк, Ольга Харлан, Руслана, ви такі різні, але кожний із вас для мене ― найкращий у своїй сфері. Ви ― приклад того, як важливо щодня вірити у свій успіх, підніматися частіше, ніж падати. І, звісно, мріяти. Ваші неймовірні історії доводять, що можливо все. Радий, що маю честь знати вас особисто».

Нагадаємо, зовсім скоро відбудеться тріумфальне повернення улюбленого багатьма телеглядачами проєкту «Україна має талант». Уже цієї осені в ефірі СТБ вийде новий сезон талант-шоу, який дивуватиме унікальними талантами і неймовірними можливостями українців. Стежте за новинами на офіційних сторінках «Україна має талант» ― не пропустіть дату прем’єри нового сезону проєкту!

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