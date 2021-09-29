Телеканал СТБ и FILM.UA Group анонсируют дату старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана Любов». 1 ноября в 20:15 на СТБ состоится долгожданная премьера продолжения легендарного сериала.

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Скоро на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера нового сезона сериала «Крепостная». Наконец зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой и других главных героев. Но самый главный вопрос ― жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

Среди ведущих героев зрители познакомятся с супругами Безусами. Рогнеда Васильевна и Евгений Антонович Безусы в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова — новые персонажи костюмированной драмы «Крепостная». Их можно смело назвать одной из самых отталкивающих пар фильма — напыщенные, жестокие и властные. Но какую роль они сыграют в жизни Кати?

Напомним, что любимая героиня многомиллионной армии поклонников сериала Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний: смерть любимого, погребение заживо, издевательства жестокой купчихи и даже заключение в борделе. В продолжении «Крепостной» она предстанет перед зрителями другой — окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.



Теперь станет известно, что служилось в день свадьбы Кати. Тот день должен был стать самым счастливым в ее жизни. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор спел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил столь желаемое счастье в кошмар всей жизни.

История Петра Червинского начнется с возвращения домой. Сын — самоубийца, имение в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать мощь его гнева?

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Кухарка Павлина уже давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы. Однако на ее пути встретится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте.

В новом сезоне будет еще больше харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также появится звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «І будуть люди» Виктор Жданов.

Напомним, после грандиозного успеха в эфире СТБ «Крепостная» продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с ошеломляющим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с «Игрой престолов» и теперь ждут продолжения. Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны. Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть «Крепостную» на VOD-сервисе Amazon Prime.

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Режиссер: Феликс Герчиков.

В ролях: Соня Присс, Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров, Мария Машкова, Алина Коваленко и др.

Шоураннер: Тала Пристаецкая.

Количество серий: 24.

Смотрите с 1 ноября с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

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