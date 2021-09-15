СТБ оголосив дату прем’єри «Україна має талант»!
Уже кілька місяців команда телеканалу СТБ невпинно працює, щоб якнайшвидше порадувати всіх українців новим сезоном легендарного проєкту «Україна має талант».
І сьогодні телеканал оголосив очікувану дату прем’єри ― перший випуск шоу Україна зможе побачити вже 23 жовтня!
Це буде особливий та інноваційний сезон проєкту. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, тріумфальні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології. Цієї осені разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом та запрошеними суддями ― ми разом оберемо найкращий талант України.
Ведучий нового сезону «Україна має талант» ― Григорій Решетник. А про все, що відбувається за лаштунками телекастингів, вам розкаже та покаже ведуча диджитального бекстейдж-шоу ― талановита українська співачка Jerry Heil.
Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:
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