Уже кілька місяців команда телеканалу СТБ невпинно працює, щоб якнайшвидше порадувати всіх українців новим сезоном легендарного проєкту «Україна має талант».

І сьогодні телеканал оголосив очікувану дату прем’єри ― перший випуск шоу Україна зможе побачити вже 23 жовтня!

Це буде особливий та інноваційний сезон проєкту. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, тріумфальні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології. Цієї осені разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом та запрошеними суддями ― ми разом оберемо найкращий талант України.

Ведучий нового сезону «Україна має талант» ― Григорій Решетник. А про все, що відбувається за лаштунками телекастингів, вам розкаже та покаже ведуча диджитального бекстейдж-шоу ― талановита українська співачка Jerry Heil.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

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