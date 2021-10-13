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СТБ объявил дату премьеры «Україна має талант»!

13.10.2021

Уже несколько месяцев команда телеканала СТБ неустанно работает, чтобы как можно быстрее порадовать всех украинцев новым сезоном легендарного проекта «Україна має талант».

Video: СТБ объявил дату премьеры «Україна має талант»!

Когда Україна має талант Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта шоу Україна має талант на СТБ. Україна має талант 2021: дата выхода нового сезона

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Телеканал объявил ожидаемую дату премьеры ― первый выпуск шоу Украина сможет увидеть уже 23 октября в 19:00!

Это будет особенный и инновационный сезон проекта. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.

Ведущий нового сезона «Україна має талант» ― Григорий Решетник. А все, что происходит за кулисами телекастингов, вам расскажет и покажет ведущая диджитального бэкстейдж-шоу ― талантливая украинская певица Jerry Heil.

Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:

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