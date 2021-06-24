23 червня стартували зйомки четвертого сезону улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» на замовлення телеканалу СТБ. У продовженні історії на чотирьох друзів та їхніх коханих чекає ще більше пригод.

Папаньки 3 сезон дивитись онлайн

Головних героїв грають Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Андрій Федінчик зі своїми серіальними супутницями — Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян, Ольгою Атанасовою і Наталкою Денисенко.

У 4 сезоні «Папаньок» персонаж Єгора Крутоголова продовжує підкорювати простори бізнесу, тільки тепер готельного.

— Цього сезону я будую свій готель! А оскільки бізнесмен з мене такий собі, — ну, я маю на увазі мого персонажа (сміється. — Прим. ред.): він більше думає про друзів, про тусовки з ними, про те, щоб допомогти їм та самому кайфанути. І це моєму персонажу відгукнеться, бо бізнес — це серйозно, і за ним потрібно стежити, як, власне, і за дітьми, — розповідає Єгор Крутоголов.

У новому сезоні продовжиться лінія сусідства Єгора і Бориса Івановича. Але тепер уже не вдома, а в готелі, де Борис Іванович теж працюватиме. Крім робочих справ, у Єгора буде чимало домашніх турбот, адже тепер він уже двічі папанька.

З недитячими проблемами своїх дітей зіткнеться і Женя Малишев — персонаж Євгена Сморигіна. Його доньці — Віці — виповниться 18 років, і їй уже нічого не можна заборонити. І син Максим тепер майже підліток. Творці серіалу інтригують, що в 4 сезоні Віка по-справжньому піде з дому і житиме у свого хлопця.

— А ще у нас на передній план вийде персонаж Ольги Миколаївни, яку грає Вікторія Булітко. Ми отримали десятки тисяч прохань від поціновувачів серіалу в YouTube, безліч листів на пошту, на месенджери із текстом: «Введіть Ольгу Миколаївну в серіал!» Раніше це був такий прохідний персонаж, а зараз вона буде на рівні практично головних героїв. Це несподіванка, яка відкриється одразу в першій серії, — каже Олексій Бланар.

Інтригою залишається і те, які ж стосунки будуть в Ольги Миколаївни з Микитою — персонажем Євгена Гашенка. Не менш хвилююче питання: з ким одружився Саша наприкінці 3 сезону. Автори поки не розкривають цей секрет, але кажуть, що герой Андрія Федінчика в 4 сезоні аж ніяк не буде готовим до сімейного життя.

Ще в новому сезоні з’явиться новий головний персонаж-антагоніст — співвласник готелю Стас. Він почне створювати неприємності для всіх папаньок, усі від нього будуть страждати: і Єгор, і Микита, який працює управителем у готелі, і Женя Малишев через свою дружину, а згодом і Саша теж.

Над четвертим сезоном працює та сама знімальна група: оператор-постановник — Костянтин Чумаков, художниця-постановниця — Олександра Кодій, керівниця департаменту гриму — Ірина Бєліна, керівниця департаменту костюмів — Тамара Демченко. І незмінна керівниця проєкту — Наталія Каптан. До згуртованої команди приєднався новий режисер-постановник — Валерій Шалига. Роботу над «Папаньками»-4 він символічно розпочав у свій день народження.

— У мене сьогодні свято і мені приємно відзначати його на майданчику з «Папаньками». Після перегляду трьох попередніх сезонів я всіх знаю і заочно вже всіх люблю. І дуже сподіваюся, що ввіллюся в згуртований колектив. Це дуже крутий проєкт, я як папанька з досвідом, батько 3 дітей, деякі серії беру навіть на озброєння, — каже режисер-постановник Валерій Шалига і урочисто розбиває тарілку.

Прем’єра нового сезону серіалу «Папаньки» в ефірі СТБ запланована на 2022 рік.

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