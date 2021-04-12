Серіал СТБ Папаньки 3 сезон повертається на ваші екрани, аби подарувати новий заряд емоцій, інтриг і пригод від улюбленої компанії татусів-жартівників. У новому сезоні на долю героїв випало чимало випробувань і пригод! Непоправний ловелас Сашко нарешті зустрів ту, яка змогла вкрасти його серце! Невже чоловік, а в душі справжнісінький підліток, був готовий до серйозних стосунків? Як змінилося життя Жені, коли у його двері раптово постукав рідний батько, якого він не бачив 30 років? І чи витримав шлюб Іри та Микити постійні сварки після появи злощасної розлучниці? Усе це ви побачите зовсім скоро в гумористичному серіалі Папаньки 3 сезон! А ось Єгор зі Свєтою вирішили переїхати за місто, аби насолоджуватися екопринадами заміського життя кожного дня. На новосілля до подружжя завітали друзі, які теж втомилися від міської задухи й тісноти. Саме тому їм на думку спала чудова ідея – переїхати до села! Але герої не знали, що сільська романтика не обмежується яскравими барвами, незайманою природою та спокоєм.

Яким виявилося для героїв життя в стилі «кантрі»? І чи не пошкодували вони про рішення переїхати за місто? У новому сезоні на вас чекатиме вдвічі більше пригод, жартів і життєвих перипетій, від яких просто неможливо відірвати погляд! Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон на сайті СТБ!

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Лілія Ребрик, Ольга Арутюнян, Вероніка Лук’яненко, Надія Кондратовська, Ольга Лук’яненко, Олег Стальчук, Лариса Трояновська, Наталя Денисенко, Вікторія Булітко, Олексій Сморигін, Дем’ян Шиян та інші.

Оператор-постановник: Костянтин Чумаков

Режисер-постановник: Максим Бернадський

Художник-постановник: Олександра Кодій

Керівник проєкту: Наталія Каптан

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