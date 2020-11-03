«Відпустка в сосновому лісі»: новий серіал із зіркою «Кріпосної» на СТБ

Завтра о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійного фільму «Відпустка в сосновому лісі» виробництва IVORY films. Головну роль зіграла зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна.

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У центрі сюжету історія двох інститутських подруг – Ольги та Алли. Колись вони разом навчалися в одному виші, але потім втратили зв’язок. Через деякий час зовсім випадково вони виявилися сусідами по котеджу для відпочинку. Багато років тому вони були закохані у викладача слов’янської філології – Валерія Синицького. З двох подруг він обрав тендітну та відкриту Ольгу. Але після смерті бабусі Оля неочікувано обірвала з ним усі стосунки, і через деякий час Валерій одружився з Аллою. Минуло 10 років, Ольга вже заміжня і має сина. Вона наче й рада знову зустрітися зі старими знайомими, але їй не хочеться знову ятрити рани, які ще не до кінця затягнулися…

«Це історія про кохання та про те, що від долі не втечеш – чому бути, того не минути. Мене захопила ця історія тим, що у нас є можливість зняти два фільми: з одного боку, ми покажемо життя наших героїв зараз, а з іншого – поринемо разом з ними в період десятирічної давнини. І, сподіваюсь, нам вдасться за допомогою цього прийому розповісти непросту історію двох подруг і показати паралельні існування», – коментує режисерка фільму Альона Райнер.

У головних ролях: Анна Сагайдачна, Прохор Дубравін, Анастасія Чепелюк, Костянтин Корецький, Ада Роговцева, Данило Мірешкін.

Режисер-постановник: Альона Райнер (Семенова).

Оператор-постановник: Артем Васильєв.

Автор сценарію: Марія Бек.

Продюсери: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов.

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