«Отпуск в сосновом лесу»: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ

Завтра, 4 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийного фильма «Отпуск в сосновом лесу» производства IVORY films. Главную роль сыграла звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная.

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В центре сюжета история двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу для отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны…

«Это история о любви и о том, что от судьбы не уйдешь – чему быть, того не миновать. Меня привлекла эта история тем, что у нас есть возможность снять параллельно два фильма: с одной стороны, мы покажем жизнь наших героинь сейчас, а с другой — окунемся вместе с ними в период десятилетней давности. И, надеюсь, нам удастся рассказать с помощью этого приема непростую историю двух подруг и показать параллельные существования», – комментирует режиссер фильма Алена Райнер.

В главных ролях: Анна Сагайдачная, Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

Режиссер: Алена Райнер (Семенова).

Оператор: Артем Васильев.

Автор сценария: Мария Бек.

Продюсеры: Людмила, Семчук, Екатерина Шевелюк, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

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