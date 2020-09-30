Скоро на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного фильма «Пленница» производства IVORY films. В первый съемочный день после первой сцены, которая снималась в пригороде Киева на железнодорожной станции, режиссер фильма Роман Барабаш разбил традиционную тарелку, а также рассказал о новом проекте.

«Пленница» — это фильм о том, что в сложных жизненных ситуациях проявляется истинный характер человека, его «внутреннее содержание. Ведь каждый из нас находится в плену… в плену своих иллюзий относительно других людей: иногда мы приписываем им те качества, которыми они не обладают. Считая окружающих добрее, мудрее и человечнее, мы иногда просто не знаем, кто находится рядом с нами. У главной героини Светланы есть престижная работа, красивый дом и любящий муж, который готов ради нее на всё. И она остается уверенной в этом лишь до того момента, пока не становится невольной пленницей другого мужчины», — комментирует режиссер проекта.

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Фильм расскажет историю талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе и стала причиной трагедии в ее жизни — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться, почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв все, он ставит на кон самое дорогое — свою жену…

Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Премьера сериала состоится осенью на СТБ.

В главных ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов.

Режиссер-постановщик: Роман Барабаш.

Оператор-постановщик: Максим Гуцу.

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Алена Зоз, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Креативные продюсеры: Дмитрий Кицай, Ольга Хавжу.

Авторы сценария: Ирина Феофанова, Ирина Левант.

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