«Полонена»: сучасна історія Красуні та Чудовиська на СТБ

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Полонена» виробництва IVORY films. У перший знімальний день після першої сцени, яку знімали у передмісті Києва на залізничній станції, режисер фільму Роман Барабаш розбив традиційну тарілку, а також розповів про новий проєкт.

«Полонена» – це фільм про те, як у важких життєвих ситуаціях проявляється справжній характер людини, її внутрішнє наповнення. Адже кожен з нас перебуває в полоні… у полоні своїх ілюзій щодо інших людей: іноді ми приписуємо їм ті якості, якими вони не наділені. Вважаючи інших добрішими, мудрішими та людянішими, ми іноді просто не знаємо, хто перебуває поруч з нами. У головної героїні Світлани є престижна робота, красивий будинок та коханий чоловік, готовий заради неї на все. І вона залишається впевненою в цьому лише до того моменту, поки мимоволі не стає полоненою іншого чоловіка», – коментує режисер проєкту.

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Фільм розповість історію талановитої мікробіолога Світлани, яка створила інноваційний антибіотик та заснувала велику фармацевтичну компанію. Але фанатична відданість роботі і стала причиною трагедії в її житті – на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього разом з чоловіком вона рішила, що повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на певний час, а управління компанією перейшло до її чоловіка Олексія. Але виявилося, що Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким він хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, Олексій ставить на кін найдорожче – свою дружину…

Зйомки пройдуть у Києві та Київській області. Прем’єра серіалу відбудеться восени на СТБ.

У головних ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезинський, Наталія Бабенко, Петро Крилов.

Режисер-постановник: Роман Барабаш.

Оператор-постановник: Максим Гуцу.

Продюсери: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз, Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов.

Креативні продюсери: Дмитро Кіцай, Ольга Хавжу.

Автори сценарію: Ірина Феофанова, Ірина Левант.

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