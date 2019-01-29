Головна актриса серіалу «За вітриною» поділилася з нами своєю історією і розповіла про її схожість з героїнею Галею: «Я так само, як і вона, не боюся труднощів і прямую до своїх цілей». Чому ж зірка вибрала таку професію? І як починався її шлях? Читайте в ексклюзивному інтерв’ю з Єлизаветою Фалей в нашому матеріалі.

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Ви ще з дитинства розуміли, що станете акторкою?

Коли я була маленька, тато купив камеру, і я зі своєю двоюрідною сестрою почала знімати в селі різні програми, я – ведуча, вона – оператор. Пам’ятаю їх назви, як зараз, «Смачного» – кулінарна передача, «Мода для юних» – модна програма. В дитинстві я організовувала різні спектаклі і концерти. Також вдома на різні свята, коли до нас приходили гості, а у нас гості збиралися часто, я влаштовувала різні концерти. Тому, дорослішаючи, я не мала сумнівів, чим саме буду займатися в житті. Тим паче мої батьки мене завжди підтримували і допомагали розвиватися у творчому напрямку.

Розкажіть про старт своєї кар’єри.

Кар’єра почалася на 1 курсі в академії мистецтв, де викладає заслужений артист БРСР, декан театрального факультету и мой мастер курса Міщанчук Володимир Андрійович! Мене запросили на зйомку в «Сімейних драмах», до першої зйомки я підійшла дуже серйозно, навіть занадто відповідально, хоча і зараз ця відповідальність залишилася.

Дуже добре пам’ятаю зйомку в першій рекламі, я знімалася з моїм одногрупником. Пам’ятаю як учора: репетируємо уривок на «майстерність актора» і дзвонять спочатку йому, затверджують, а потім і мені, ми були щасливі, з цього і почалася акторська кар’єра.

Чим займаєтеся зараз? Що любите робити у вільний від роботи час?

Зараз я працюю в Білоруському республіканському академічному театрі юного глядача (художній керівник Савицький Володимир Костянтинович) і знімаюся в кіно. У вільний час дуже люблю готувати, намагаюся кожну вечерю зробити смачною і затишною. Може, надалі буду вести кулінарну передачу, хтозна.



Розкажіть більше про свого персонажа в серіалі «За вітриною».

Я вдячна Богу за таку роль. Галя – це проста, добра, світла, вихована, турботлива і цілеспрямована дівчина. Вона вірить в себе і не боїться мріяти. Галя робить все для своєї родини, щоб вона мала все необхідне. Дівчина готова пройти всі складнощі для того, щоб зробити щасливою свою сім’ю і стати щасливою самій. Я вважаю, що неважливо, ким ти працюєш, прибиральницею чи керівником, адже всі жінки заслуговують звичайного жіночого щастя. І Галя цьому приклад!

Бачите в собі явну схожість з героїнею?

З Галею ми схожі за духом. Я так само, як і вона, не боюся труднощів і йду до своїх цілей. Я вважаю, що до людей треба ставитися так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Потрібно бути щирим, поганими вчинками ти нічого не досягнеш. Віра в себе і у свою справу – ось що важливо для мене і Галі.

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Розкажіть трохи про команду,з якою працювали.

Хотілося б сказати багато прекрасного про кожного, але боюся, у вас не вистачить сторінок все надрукувати. Скажу коротко, що кращої команди в житті не зустрічала. Київ для мене став другою домівкою.

Чому глядач повинен полюбити серіал «За вітриною»?

Кожна серія дуже цікава і непередбачувана. Головні герої втілили в собі долі багатьох людей. Це надихає!

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