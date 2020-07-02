Главная актриса сериала «За витриной» поделилась с нами своей историей и рассказала о том, чем они с героиней Галей похожи: «Я так же, как и она, не боюсь трудностей и иду к своим целям». Почему же звезда выбрала такую профессию? И как начинался ее путь? Читайте в эксклюзивном интервью с Елизаветой Фалей в нашем материале.

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Вы еще с детства понимали, что станете актрисой?

Когда я была маленькая, папа купил камеру и я со своей двоюродной сестрой начала снимать в деревне различные программы, я – ведущая, она – оператор. Помню их названия, как сейчас, «Приятного аппетита» – кулинарная передача, «Мода для юных» – модная программа. В далеком детстве я организовывала различные спектакли и концерты. Также дома на различные праздники, когда к нам приходили гости, а у нас гости собирались часто, я устраивала различные концерты. Поэтому, становясь старше, у меня не было сомнений, чем я буду заниматься в жизни. Тем более мои родители меня всегда поддерживали и помогали развиваться в творческом направлении.

Расскажите о старте своей карьеры.

Карьера началась на 1 курсе в академии искусств, где преподает заслуженный артист БССР, декан театрального факультета и мой мастер курса Мищанчук Владимир Андреевич! Меня пригласили на съемку в «Семейных драмах», к первой съемке я подошла очень серьезно, даже через чур ответственно , хотя и сейчас эта ответственность осталась.

Очень хорошо помню съемку в первой рекламе, я снималась с моим одногруппником. Помню как вчера: репетируем отрывок на «мастерство актера» и звонят сначала ему, утверждают, а потом мне, мы были счастливы, с этого и началась моя актёрская карьера.

Чем занимаетесь сейчас? Что любите делать в свободное от работы время?

Сейчас я работаю в Белорусском республиканском академическом театре юного зрителя (художественный руководитель Савицкий Владимир Константинович) и снимаюсь в кино. В свободное время очень люблю готовить, стараюсь каждый ужин сделать вкусным и уютным. Может, в дальнейшем буду вести кулинарную передачу, кто знает.



Расскажите больше о своем персонаже в сериале «За витриной».

Я благодарна Богу за такую роль. Галя – это простая, добрая, светлая, воспитанная, заботливая и целеустремлённая девушка. Она верит в себя и не боится мечтать. Галя делает все для своей семьи, чтобы они ни в чем не нуждались. Она готова пройти все сложности для того, чтобы сделать счастливой свою семью и стать счастливой самой. Я считаю, что неважно, кем ты работаешь, уборщицей или руководителем, ведь все женщины заслуживают обычного женского счастья. И Галя этому пример!

Видите в себе явную схожесть с героиней?

С Галей мы схожи по духу. Я так же, как и она, не боюсь трудностей и иду к своим целям. Я считаю, что к людям нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Нужно быть искренним, плохими поступками ты ничего не добьёшься. Вера в себя и в своё дело – вот что важно для меня и Гали.

Расскажите немного о команде, с которой работали.

Хотелось бы сказать много прекрасного о каждом, но боюсь, у вас не хватит страниц все напечатать. Скажу кратко, что лучшей команды в жизни не встречала. Киев для меня теперь стал вторым домом.

Почему зритель должен полюбить сериал «За витриной»?

Каждая серия очень интересна и непредсказуема. Главные герои воплотили в себе судьбы многих людей. Это вдохновляет!

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