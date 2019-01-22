Уже совсем скоро, 28 января в 20:00, состоится премьера мелодраматического сериала «За витриной». Известно, что началу съемок предшествовал долгий кастинг. На роль Гали команда рассмотрела более 150 человек, выбрав белорусскую актрису Елизавету Фалей. Главного героя Андрея сыграет мужественный Сергей Басок. Подробнее об актерах сериала «За витриной» читайте в материале.

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Елизавета Фалей

Дата рождения: 15 июня 1995 г.

Елизавета Фалей окончила Белорусскую государственную академию искусств (мастерская Владимира Андреевича Мищанчука). С самого детства девушка знала, что свяжет свою жизнь с театром, телевидением: «Три года назад мой папа рассказал интересную историю. У бабушки (она была очень красивой, знакомые звали ее «огонек») было шесть детей, они скромно жили в деревне. Однажды к ним приехал режиссер, увидел ее и сказал, что она очень красивая, что у нее есть невероятное обаяние и, предложив роль, убеждал сниматься в кино, говорил, что она просто создана для него. Но она отказалась, потому что потеряла рано мужа и ей приходилось самой растить детей. Все родственники считают, что это знак свыше и я должна была начать актерскую карьеру. Вот я и занимаюсь любимым делом, без которого не представляю свою жизнь».

Карьера Елизаветы началась на первом курсе в академии искусств. Тогда девушку пригласили на съемку в «Семейных драмах». Сейчас она работает в Белорусском республиканском академическом театре юного зрителя, где художественным руководителем является Савицкий Владимир Константинович. Также Елизавета Фалей снимается в кино.

В 2019 выйдет сериал на телеканале СТБ, в котором звезда сыграет главную героиню Галю – девушку, которая, несмотря на все препятствия, борется за свое счастье.

Сергей Басок

Дата рождения: 3 февраля 1987 г.

В 2015 году окончил Институт театрального искусства (мастерская В. В. Мирзоева).

К профессии актера Сергей пришел не сразу. Изначально десять лет он жил карьерой футболиста, которую вынужденно оставил после того, как получил травму колена. Тогда он понял, что мечта о футболе неосуществима, и решил больше времени уделять учебе, чтобы поступить в университет. В 11 классе Сергей ушел из команды, получив второй взрослый разряд по футболу.

После окончания школы Сергей Басок увлекся юриспруденцией, но в конечном итоге поступил в Киевский славистический университет.

«В период учебы работал официантом, барменом, все было в моей жизни. Когда закончил университет, начал заниматься маленьким бизнесом – из Китая пытался возить вещи. Параллельно, пока учился, работал помощником директора производственного отдела. Занимался закупками».

Большой путь пройден перед актерской карьерой, и только к 25 годам наш герой нашел себя в данной сфере.

Подруга Сергея отправила его анкету в шоу «Маша и модели», после чего его позвали на сам проект. Почувствовав интерес к данному направлению, он решил пойти на актерские курсы Владимира Горянского и Натальи Варлей и поступил в Институт театрального искусства.

В 2019 году мы увидим Сергея в сериале «За витриной» в роли Андрея. Ранее актер снимался в проектах «Стоматолог», «Притяжение» и других.

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Ксения Мишина

Дата рождения: 18 июня 1989 г.

Известная актриса Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет (мастерская Д. М. Богомазова).

В 2007 году Ксения Мишина стала вице-мисс на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». Также она была удостоена специального приза от зрителей.

Во время учебы в театральном вузе Ксения Мишина впервые снялась в кино в 2014 году. После окончания университета девушка стала актрисой Киевского академического Молодого театра. Известность пришла после главной роли в мелодраме «Искушение».

В 2019 году мы увидим Ксению Мишину в сериале «Крепостная» и «За витриной».

Наталка Денисенко

Дата рождения: 17 декабря 1989 г.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа, также диктор и телеведущая. Родилась в Чернигове.

Наталка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В 2011–2012 г. выпустила две авторские телепередачи: «Люди, які змінили світ», «Життя звичайних людей».

В кино Наталка дебютировала в 2011 году, снявшись в сериале «Дневники Темного». Следующие четыре года играла в сериалах «Два Ивана», «Сашка», «Лабиринты судьбы». В 2015 году актриса сыграла в мелодраме «Клан ювелиров».

Уже совсем скоро, зрители телеканала СТБ увидят Наталку в сериалах «За витриной» и «Крепостная».

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