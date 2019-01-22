Вже зовсім скоро, 28 січня о 20:00, відбудеться прем’єра мелодраматичного серіалу «За вітриною». Відомо, що початку зйомок передував тривалий кастинг. На роль Галі команда розглянула понад 150 осіб, вибравши білоруську актрису Єлизавету Фалей. Головного героя Андрія зіграє мужній Сергій Басок. Детальніше про акторів серіалу «За вітриною» читайте в матеріалі.

Єлизавета Фалей

Дата народження: 15 червня 1995 р.

Єлизавета Фалей закінчила Білоруську державну академію мистецтв (майстерня В. А. Міщанчука). З дитинства дівчина знала, що пов’яже своє життя з театром, телебаченням: «Три роки тому мій тато розповів цікаву історію. У бабусі (вона була дуже красивою, знайомі називали її вогником) було шість дітей, вони скромно жили в селі. Одного разу до них приїхав режисер, побачив її і сказав, що вона дуже красива, що їй притаманна неймовірна чарівність і, запропонувавши роль, переконував зніматися в кіно, казав, що вона просто створена для цього. Всі родичі вважають, що це знак з небес і я повинна була почати акторську кар’єру. Ось я і займаюся улюбленою справою, без якої не уявляю своє життя».

Кар’єра Єлизавети почалася на першому курсі в академії мистецтв. Тоді дівчину запросили на зйомку в «Сімейних драмах». Зараз вона працює в Білоруському республіканському академічному театрі юного глядача, де художнім керівником є ​ Савицький Володимир Костянтинович. Також Єлизавета Фалей знімається в кіно.

У 2019 році вийде серіал на телеканалі СТБ, де зірка зіграє головну героїню Галю – дівчину, яка, незважаючи на всі перешкоди, бореться за своє щастя.

Більше на тему: «За вітриною»: дата виходу мелодраматичного серіалу

Сергій Басок

Дата народження: 3 лютого 1987 р.

У 2015 році закінчив Інститут театрального мистецтва (майстерня В. В. Мірзоєва).

До професії актора Сергій прийшов не відразу. Спочатку десять років він жив кар’єрою футболіста, яку вимушено залишив після того, як травмував коліно. Тоді він зрозумів, що мрія про футбол нездійсненна, і вирішив більше часу приділяти навчанню, щоб вступити в університет. В 11 класі Сергій пішов з команди, отримавши другий дорослий розряд з футболу.

Після закінчення школи Сергій Басок захопився юриспруденцією, але в результаті вступив до Київського славістичного університету.

«В період навчання працював офіціантом, барменом, все було в моєму житті. Коли закінчив університет, почав займатися маленьким бізнесом – намагався з Китаю возити речі. Паралельно, поки вчився, працював помічником директора виробничого відділу. Займався закупівлями».

Великий шлях пройдено перед акторською кар’єрою, і тільки ближче до 25 років наш герой знайшов себе в цій сфері.

Подруга Сергія надіслала його анкету в шоу «Маша і моделі», після чого його покликали на сам проект. Відчувши інтерес до цього напряму, він вирішив піти на акторські курси Володимира Горянського і Наталі Варлей та вступив до Інституту театрального мистецтва.

У 2019 ми побачимо Сергія в серіалі «За вітриною» в ролі Андрія. Раніше актор знімався в проектах «Стоматолог», «Тяжіння» та інших.

Ксенія Мішина

Дата народження: 18 червня 1989 р.

Відома актриса Ксенія Мішина народилася і виросла в місті Севастополі. У 2015 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет (майстерня Д. М. Богомазова).

У 2007 році Ксенія Мішина стала віце-міс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». Також вона отримала спеціальний приз від глядачів.

Під час навчання в театральному закладі Ксенія Мішина вперше знялася в кіно в 2014 році. Після закінчення університету дівчина стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Популярність прийшла після головної ролі в мелодрамі «Спокуса».

У 2019 році ми побачимо Ксенію Мішину в серіалі «Кріпосна» і «За вітриною».

Більше на тему: «За вітриною»: СТБ покаже серіал за сценарієм Тетяни Гнєдаш

Наталка Денисенко

Дата народження: 17 грудня 1989 р.

Українська актриса театру, кіно і дубляжу, також диктор і телеведуча. Народилася в Чернігові.

Наталка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. У 2011–2012 р. випустила дві авторські телепередачі «Люди, які змінили світ», «Життя звичайних людей».

У кіно Наталка дебютувала в 2011 році, знявшись у серіалі «Щоденники Темного». Наступні чотири роки грала в серіалах «Два Івана», «Сашка», «Лабіринти долі». У 2015 році актриса зіграла в мелодрамі «Клан ювелірів».

Вже зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ побачать Наталку в серіалах «За вітриною» і «Кріпосна».

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