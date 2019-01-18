28 січня о 20:00 на телеканалі СТБ стартує новий мелодраматичний серіал «За вітриною». Це історія про відважну дівчину, яка після смерті батьків звалила на себе тягар відповідальності за сім’ю. Незважаючи на всі труднощі, вона хоче завоювати кохання чоловіка своєї мрії та досягти висот у професії. Не пропустіть, вже зовсім скоро прем’єра мелодраматичного серіалу «За вітриною»!

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28 січня о 20:00 вмикайте СТБ, щоб побачити новий мелодраматичний серіал «За вітриною». Це історія про Попелюшку в сучасному світі. Ну, і куди ж без принца – успішного підприємця і справжнього красеня. Цікаво, як Галя, бідна провінціалка і сіра мишка, зможе добитися уваги бізнесмена?

Не пропустіть прем’єру захопливого мелодраматичного серіалу «За вітриною». Вас не залишить байдужим зворушливий і водночас інтригуючий сюжет романтичної історії.

На телеканалі СТБ вийде відразу 2 серії «За вітриною».

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Video: «За вітриною»: дата виходу мелодраматичного серіалу Коли За вітриною виходить в ефір телеканалу СТБ в 2019 році? Вже відома дата старту серіалу За вітриною на СТБ. За вітриною: дата виходу серіалу

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