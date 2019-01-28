28 января в 20:00 на телеканале СТБ стартует новый мелодраматический сериал «За витриной». Это история об отважной девушке, которая после смерти родителей взвалила на себя груз ответственности за семью. Несмотря на все трудности, она хочет завоевать любовь мужчины своей мечты и достичь высот в профессии. Не пропустите, уже совсем скоро премьера мелодраматического сериала «За витриной» 1 серия!

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28 января в 20:00 включайте СТБ, чтобы увидеть новый мелодраматический сериал «За витриной». Это история о Золушке в современном мире. Ну, и куда же без принца — блистательного предпринимателя и настоящего красавца? Интересно, как Галя, бедная провинциалка и серая мышка, сможет добиться внимания бизнесмена?

Не пропустите премьеру увлекательного мелодраматического сериала «За витриной». Вас не оставит равнодушным трогательный и одновременно интригующий сюжет романтической истории.

На телеканале СТБ выйдет сразу 2 серии «За витриной».

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Video: «За витриной»: дата выхода мелодраматического сериала Когда За витриной выходит в эфир телеканала СТБ в 2019 году? Уже известна дата старта сериала За витриной на СТБ. За витриной: дата выхода сериала

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