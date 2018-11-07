Уже в следующем году любители сериалов и качественного юмора смогут насладиться просмотром прекрасного сериала от СТБ «Джованни». Авторы идеи Дмитрий Танкович, Дмитрий Хрипун, а также креативный продюсер Виталий Е дали комментарии по поводу того, чего ждать зрителю. Более детально о сериале «Джованни» – в материале.

Больше по теме: СТБ снимает украиноязычный ситком «Джованни»

Команда, которая начала работу над данным проектом, безумно талантлива, позитивна и несет ту самую легкость, которая должна быть у комедийного жанра. Атмосфера, царившая на площадке, не может не влюбить в себя, ведь видно невооруженным глазом, что актерам и съемочной группе безумно приятно вместе работать и они получают истинное наслаждение от того, чем занимаются.

Дмитрий Танкович (автор идеи)

Что этот сериал значит для вас?

Для меня это важный кусочек жизни. Мы очень долго боролись за то, чтобы начать снимать сериал. Я рад, что у нас это получилось. Это, по-моему, первый 25-минутный сериал в линейке СТБ. По этому поводу тоже все очень переживают, ведь раньше привычное время было с часовым хронометражем. Мы верим в него, он нам очень нравится, мы довольны тем, как он написан, и рады тому, какая у нас собралась группа. Будем надеяться, что все и дальше будет хорошо!

Были ли у вас смешные случаи на съемках. Сегодня первый день, но все же…

Да, уже попросили создать отдельную папку для этого. Моменты, когда актерам становится «ну очень весело» (смеется. – Прим. ред.).

Дмитрий Хрипун (автор идеи)

Расскажите нашим читателям, о чем украинский ситком «Джованни»?

Сериал о том, как бывшая жена с детьми внезапно приезжает из Италии к экс-мужу в Украину и остается у него жить. Тем временем у него живет невеста, что создает небольшие сложности для того, чтобы нормально существовать вместе.

«Джованни» – это комедийный ситком, я его ассоциирую с сериалом «Друзья». Мы верим в то, что он также понравится публике. Мы рассчитываем на то, что среди зрителей будут разные возрастные категории. Ведь история идет не только о экс-супругах, а и об их детях. О переживаниях, проблемах… Будут постоянно присутствовать веселые моменты. Жена с детьми возвращается из Италии, они последние 13 лет жили в Европе, и зрителю определенно будет интересно, каково им возвращаться на родину, сам период адаптации.

У нас получились очень яркие персонажи. Актерский состав идеально подходит – каждый под свою роль, а это действительно важно. Ведь в ситкоме если не подобрать хорошую команду, актерский состав, то ничего не получится.

Больше по теме: «2+2=6» — стартовали съемки нового сериала СТБ

Виталий Е (креативный продюсер)

Как вы разработали данную идею? Легко ли было сочинять шутки для сериала?

Собственно я, Дмитрий Хрипун и Дмитрий Танкович разработали пилот. Где, напоминаю, к обычному украинскому мужчине приезжает его жена и остается жить у него. Мы сразу же придумали много интересных историй и разработали с телеканалом СТБ идею. Шутки шли сами собой. А почему бы и нет – с такими коллегами?

Как происходил подбор актеров?

Насчет подбора персонажей мы использовали классический набор персонажей ситкома. С адаптацией на наши украинские реалии. Все просто! На место главного героя Сергея мы сразу же присмотрели известного актера Вячеслава Довженко, он, как никто другой, подходил своим типажом на данную роль.

Напоминаем, что украинский ситком «Джованни» выйдет на экраны СТБ в следующем году. Вас ждет 30 серий качественного юмора с самыми харизматичными актерами Вячеславом Довженко, Дмитрием Суржиковым, Владимиром Скориком, Анной Кузиной, Верой Кобзарь.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ