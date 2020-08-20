В жизни героев драматического сериала «Зоя» наступил переломный момент. Главная героиня, узнав шокирующую правду о том, что все эти годы преследовала невиновного человека, не может опомниться. Но к моменту прозрения Зои Ирина оперилась и выпустила когти: девушка соблазнила мужа Зои. Чем закончится интригующая история? Узнайте в 7 и 8 сериях.

Отношения Ирины и Олега исчерпали себя. После смерти ребенка их уже ничто не связывает. Теперь девушка присматривается к новому перспективному мужчине. Ее выбор падает на мужа Зои Новинской. Антон — сын вице-премьер-министра, он очень красив, умен, богат. И главное — очень одинок в браке с женщиной, которая его не любит…

Зоя даже не подозревает, на что готова Ирина ради обеспеченной жизни. И неважно, что все она возьмет путем обмана и предательства. Сможет ли Зоя противостоять своему врагу?

Смотрите 7, 8 серии сериала «Зоя» в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Зоя»: чем заинтригуют 7 и 8 серии от 20.03.2020 (анонс) Сериал Зоя — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 21.03.2019. О чем сюжет седьмой и восьмой серии сериала Зоя читайте в анонсе

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