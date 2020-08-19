«Зоя»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях от 19.08.2020
19.08.2020
В драматическом сериале «Зоя» события разворачиваются вокруг людей, которым не повезло стать врагами. Зоя не может забыть смерть любимого, даже маленький сын напоминает ейо погибшем Васе. Казалось бы, Олег отсидел свой срок. Но главной героине этого мало — виновник должен мучится и страдать до конца жизни. Что в этот раз задумала Зоя? Узнайте в анонсе.
Отсидев полный срок, Олег выходит на свободу, не подозревая, что за пределами колонии с ним готовы расправиться. Ирина понимает, что Зоя держит ее на крючке — в прокуратуре никто не знал о связи Ирины с Олегом. Соответственно, вести дело Олега в суде она не имела права, как и заниматься вопросом его освобождения. Карьера, ради которой Ирина неоднократно врала и предавала, повисла на волоске.
Олег был уверен, что его любимая сделала все, что могла. Поэтому он и пошел в тюрьму на пять лет, не сомневаясь в том, что совершает правильный поступок. Но главное — Ира пообещала ждать любимого и воспитывать их будущего малыша. Но Олегу больно основать, что жизнь сильно изменилась: ребенок родился мертвым, мать умерла и чувства Ирины охладели. Как сложится судьба героев?
Video: «Зоя»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях от 19.08.2020
Сериал Зоя — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 20.03.2019. О чем сюжет пятой и шестой серии сериала Зоя читайте в анонсе
Смотрите 5, 6 серии «Зои» в 20:15 на телеканале СТБ!