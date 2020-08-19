В драматическом сериале «Зоя» события разворачиваются вокруг людей, которым не повезло стать врагами. Зоя не может забыть смерть любимого, даже маленький сын напоминает ей о погибшем Васе. Казалось бы, Олег отсидел свой срок. Но главной героине этого мало — виновник должен мучится и страдать до конца жизни. Что в этот раз задумала Зоя? Узнайте в анонсе.

Отсидев полный срок, Олег выходит на свободу, не подозревая, что за пределами колонии с ним готовы расправиться. Ирина понимает, что Зоя держит ее на крючке — в прокуратуре никто не знал о связи Ирины с Олегом. Соответственно, вести дело Олега в суде она не имела права, как и заниматься вопросом его освобождения. Карьера, ради которой Ирина неоднократно врала и предавала, повисла на волоске.

Олег был уверен, что его любимая сделала все, что могла. Поэтому он и пошел в тюрьму на пять лет, не сомневаясь в том, что совершает правильный поступок. Но главное — Ира пообещала ждать любимого и воспитывать их будущего малыша. Но Олегу больно основать, что жизнь сильно изменилась: ребенок родился мертвым, мать умерла и чувства Ирины охладели. Как сложится судьба героев?

Video: «Зоя»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях от 19.08.2020 Сериал Зоя — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 20.03.2019. О чем сюжет пятой и шестой серии сериала Зоя читайте в анонсе

Смотрите 5, 6 серии «Зои» в 20:15 на телеканале СТБ!

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