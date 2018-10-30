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Телеканал СТБ / СТБ снимает украиноязычный ситком «Джованни»

СТБ снимает украиноязычный ситком «Джованни»

Телеканал СТБ

Дмитрий Танкович и Vaverka production начали съемки украиноязычного ситкома «Джованни», который зрители телеканала СТБ увидят уже в следующем году. Главными фишками премьеры команда считает сильный актерский состав и качественный украинский юмор.

Джованни

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«Мы хотели создать для зрителей классический ситком, который будет уютным и близким. В Украине боятся снимать такие истории, потому что нужна очень высокая плотность юмора и сильные актеры. Нам удалось собрать крутую команду артистов, написать много ярких шуток.  Мы верим, что наших героев зрители полюбят с первых эпизодов», – говорит один из авторов идеи Дмитрий Хрипун.

Джованни

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По сюжету  обаятельный неудачник Сергей (Вячеслав Довженко)  наконец-то находит счастье со своей возлюбленной Аней (Анна Кузина). Но внезапно в их спокойную жизнь врывается экс-жена героя Светлана (Вера Кобзарь). Бывшая супруга возвращается из Италии вместе с сыном от первого брака и дочерью от мужа-итальянца. Теперь Светлана носит фамилию Джованни, а ее появление переворачивает жизнь Сергея с ног на голову.

«Не секрет, что в Италии или Португалии сейчас можно встретить много украинцев, которые уехали туда на заработки. Нам захотелось, чтобы кто-то все-таки вернулся домой, в Украину. Такой стала наша Светлана Джованни. Смогут ли все герои спустя 13 лет освоиться в современных украинских реалиях и удастся ли ужиться невесте и бывшей жене под одной крышей – зрители увидят уже совсем скоро», – обещает Дмитрий Танкович.

Джованни

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Над ситкомом работало пятеро талантливых сценаристов Vaverka Production, а режиссером выступил Кирилл Бин – известный зрителям СТБ по роли Олега в сериале «Коли ми вдома».

Традиционное разбитие тарелки состоялось 28 октября в одном из киевских павильонов, а съемки ситкома продлятся до конца года.

В «Джованни» будет 30 серий, хронометраж каждой – 24 минуты.

В ролях: Вячеслав Довженко, Дмитрий Суржиков, Владимир Скорик, Анна Кузина, Вера Кобзарь и другие.

Авторы идеи – Дмитрий Хрипун, Дмитрий Танкович

Режиссер-постановщик – Кирилл Бин

Сценарная группа – Сергей Демченко, Антон Буров, Алексей Колоцей, Александр Галушко и Василий Стук

Продюсеры – Юрий Кирпик

Креативный продюсер –  Виталий Е

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