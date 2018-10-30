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Телеканал СТБ / СТБ знімає україномовний ситком «Джованні»

СТБ знімає україномовний ситком «Джованні»

Телеканал СТБ

Дмитро Танкович та Vaverka production розпочали зйомки україномовного ситкому «Джованні», який глядачі телеканалу СТБ побачать вже у наступному році. Головними фішками прем’єри команда вважає сильний акторський склад і якісний український гумор.

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«Ми хотіли створити для глядачів класичний ситком, який буде затишним і близьким. В Україні бояться знімати такі історії, тому що потрібна дуже висока щільність гумору і сильні актори. Нам вдалося зібрати круту команду артистів, написати багато яскравих жартів. Ми віримо, що наших героїв глядачі полюблять з перших епізодів», – говорить один з авторів ідеї Дмитро Хрипун.

За сюжетом привабливий невдаха Сергій (В’ячеслав Довженко) нарешті знаходить щастя зі своєю коханою Ганною (Ганна Кузіна). Але раптово в їхнє спокійне життя вривається екс-дружина героя Світлана (Віра Кобзар). Вона повертається з Італії разом із сином від першого шлюбу та донькою від чоловіка-італійця. Тепер Світлана носить прізвище Джованні, а її поява перевертає життя Сергія з ніг на голову.

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«Не секрет, що в Італії чи Португалії зараз можна зустріти багато українців, які виїхали туди на заробітки. Нам захотілося, щоб хтось все-таки повернувся додому, до  України. Такою стала наша Світлана Джованні. Чи зможуть всі герої через 13 років освоїтися в сучасних українських реаліях та чи вдасться ужитися нареченій і колишній дружині під одним дахом – глядачі побачать вже зовсім скоро», – обіцяє Дмитро Танкович.

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Над ситкомом працювало п’ятеро талановитих сценаристів Vaverka Production, а режисером виступив Кирило Бін – відомий глядачам СТБ за роллю Олега в серіалі «Коли ми вдома».

Традиційне розбиття тарілки відбулося 28 жовтня в одному з київських павільйонів, а зйомки ситкому триватимуть до кінця року. У «Джованні» буде 30 серій, хронометраж кожної – 24 хвилини.

У ролях: В’ячеслав Довженко, Дмитро Суржиков, Володимир Скорик, Ганна Кузіна, Віра Кобзар та інші.

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Автори ідеї – Дмитро Хрипун, Дмитро Танкович

Режисер-постановник – Кирило Бін

Сценарна група – Сергій Демченко, Антон Буров, Олексій Колоцей, Олександр Галушко та Василь Стук

Продюсери – Юрій Кирпик

Креативний продюсер – Віталій Є

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