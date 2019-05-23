Володимир Скорик зіграв у ситкомі «Джованні» Андрія – сина головного героя. Актор вміло показав персонажа, який молодший за нього на 12 років. За словами Володимира, йому це далося легко, бо він відноситься до тієї категорії чоловіків, які хочуть залишатися підлітками до пенсії. Детальніше про актора – в матеріалі.

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Володимир Скорик народився 2 лютого 1992 року. Закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. З 2010 року грає у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

За словами актора, любов до театру і кіно йому прищепила найдорожча людина – мама. Вона відкрила свою дитячу театральну студію, де займалася постановкою п’єс і святкових номерів. Володимиру було цікаво проводити там час. Саме цей старт допоміг йому усвідомити, ким він хоче стати в житті. Після 9 класу актор вирішив, що в театрі йому буде набагато цікавіше. По закінченню навчання Володимир поїхав працювати до Києва, де почалася його акторська кар’єра.

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Фільмографія:

«Повернення Мухтара»-8

«Жіночий лікар»-2

«Чарлі»

«Особиста справа»

«Битва за Севастополь»

« Здаємо будиночок біля моря »

«Джованні»

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